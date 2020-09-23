[限時免費]「DOX」讓人摸不著頭緒卻又上癮的按鈕解謎遊戲（iPhone, Android）

「DOX」是一款很不一般的原創益智遊戲，在一開始並沒有太多的遊戲教學或玩法說明，玩家們只能靠自己耐心的摸索，，

學習了解每個按鈕的作用與獨特的規則，才能將它們一一的從畫面中消除。

遊戲主要以關卡的方式來進行，隨著關卡的推進按鈕的類型也會越來越多，有的必須在最開始就點擊消除，有些需要拖動、交換或是被填充、射擊……等，在完全沒有說明的狀態下，玩家都要盡力的去嘗試與記憶。

所有的關卡皆有步數限制，無論是點擊還是移動，所有的動作都會從步數中扣除，如果在步數內無法將所有的按鈕都消除掉，挑戰就算失敗囉！當挑戰到第 5 階段時，就可以解鎖單次挑戰模式，可以跳脫關卡直接挑戰複雜度更高的謎題。喜歡動動腦的朋友，一起來挑戰吧！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： DOX: A Puzzle Game

DOX: A Puzzle Game 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Canopy Limited

Canopy Limited 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟遊戲後，向左滑動就可以切換到關卡列表，每個大關卡中都有五個小關卡。

點入第一小關，只有一個全黑的按鈕，下方正中間會顯示本關卡的「可用步數」。只有 1 步的狀況下，又只有一個全黑的按鈕，該怎麼做才能過關呢？為了不破梗，大家自己想辦法吧！將按鈕消除後，就可以點擊「＞」進入下一關。

這邊有一點小提示，跟著箭頭將全黑按鈕移動到空白的按鈕，就可以將其填滿，然後再依第一關的過關方法將剩餘的全黑按鈕消掉即可過關。

之後就真的都沒有提示了，而且按鈕的種類越來越多，每一個的使用方式、消除規則都不同，要把它們每一個都摸透，相當考驗耐心與記憶力啊～～～

當挑戰完第五大關後，就可以解鎖單次挑戰模式。在首頁向右滑動即可隨機進入一個難度更高的謎題囉！