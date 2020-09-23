Analog Geek Clock 絕對是數學狂熱者該擁有的模擬時鐘（iPhone, iPad）
你喜歡數學喜歡到了一個無法自拔的境界嗎？別人都不懂你為何會如此的熱愛，但數學會，數學說會就是會！！
那麼「Analog Geek Clock」絕對是你該擁有的模擬時鐘 App，，
時鐘提供日與夜兩種模式，直向或橫向螢幕都可以使用，除了有動態的指針外，在直向模式下，還會隨機提供各種不同的英文名言佳句唷！喜歡數學的朋友可以參考看看。
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Analog Geek Clock
- 軟體語言：英文
- 開發人員：Leszek Szary
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 8.0 以上
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Analog Geek Clock」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
操作畫面：
開啟程式就可以看到一個特別的時鐘囉！點擊畫面任一處即可切換為夜間模式，在直向顯示時，上方會隨機顯示一句英文名言佳句，下方則是該佳句的來源，並會隨時間自動更換。
程式也支援橫向顯示，不過就沒有名言可以看了。
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