2017/1/20 更新：軟體版本更新至 v6.2.0.934 最新版。
注意！此軟體在安裝時會要你順便安裝其他推廣軟體，請在安裝步驟中看仔細全部內容再按下安裝按鈕。
另外，有網友回報此軟體可能會在自動更新時下載、安裝一些額外的推廣軟體、工具列或廣告程式…等垃圾軟體，雖然我測試了好久都沒發現類似狀況，不過還是請大家小心一點。
下載軟體時，請務必從官方網站下載，不要從免空、下載網站或其他非官方的站點下載程式，另外也不要下載、使用非官方網站提供的「免安裝版」或「綠色版」等軟體。
雖然 Windows 系統的控制台裡面都有軟體移除功能，可以讓我們將用不到的軟體反安裝、清除掉。不過內建的移除工具並不一定能把一些殘留在軟體資料夾、個人資料夾與登錄檔中的垃圾也一併清除掉，如果你希望電腦乾淨一點，可以另外試試看下面這個 IObit 軟體移除工具。
之前介紹過很多軟體移除工具，譬如說相當好用的 Revo Uninstaller 或速度很快的A bsolute Uninstaller，而 IObit 移除工具跟其他軟體其實差不多，也支援了垃圾檔案、登錄檔掃描功能，此外還很貼心的用不同分頁將最近安裝的、檔案超大的、不常使用的…等不同狀態的軟體用不同分頁展示，讓我們可以快速選取、移除你不要的軟體。
除此之外，IObit Uninstaller也把 IE, Firefox 與 Google Chrome 等瀏覽器的工具列移、外掛程式與擴充套件等移除功能另外用分頁展示，讓我們可以在不小心安裝了奇奇怪怪的 Toolbar 之後，可以透過移除工具快速選取、移除，甚至還可讓我們解決 IE 首頁綁架、搜尋引擎綁架..等問題，有這類困擾的人可以下載來試試看。
注意！若執行過此軟體還是無法解決首頁綁架或類似問題，可以參考另外這篇文章：解決首頁綁架、工具列、搜尋綁架問題？（IE, Google Chrome, Firefox）。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
主要特色：
- 支援單鍵、快速移除煩人的IE瀏覽器工具列
- 可勾選多個軟體同時移除
- 支援一般移除模式與進階移除模式（可掃描用不到的檔案與登錄檔記錄）
- 免安裝，下載後直接執行即可開始使用
- 支援「強制移除」功能，可移除不在開始選單裡的軟體
- 支援移除歷程記錄功能，可隨時查看什麼時候移除了哪些檔案與登錄檔
注意！不要勾選安裝額外的推廣軟體。
使用方法：
第1步 將軟體下載回來、點兩下安裝檔，便會出現如下的安裝畫面，請在安裝之前先取消右下方的「安裝 xxxx…」軟體的勾選，不要安裝額外的推廣軟或其他廣告程式（日後可能會有不同名稱或程式）。
接著，請按一下「立即執行」按鈕，即可自動完成軟體安裝工作。
第2步 安裝好軟體、開啟 IObit Uninstaller 主視窗之後，請直接選取你要移除的軟體，再按下「解除安裝」按鈕，即可開始移除軟體。
如果有一堆軟體要馬上移除的話，可以勾選右上角的「批次解除安裝」再一次選取多個軟體、執行批次移除。
第3步 執行完基本移除步驟後，請接著按「強力掃描」按鈕，讓 IObit Uninstaller 掃描一下電腦看看還有沒有遺留其它垃圾檔案或登錄檔項目。
第4步 如果有哪些垃圾檔或垃圾登錄檔資訊沒移除乾淨的，會在此步驟中顯示出來，請手動勾選你要移除的項目，勾選時注意看有沒什麼重要的系統檔或不可移除的文件、重要資料，確認無誤後再按一下「刪除」按鈕將它移除。
需要注冊码，你有吗？
Giveaways Archives的活動連結
http://www.windowsdeal.com/w/iobit-uninstaller-pro-discount/
Giveaway of the Day以前提供了9910E-D825E-191A9-6F3B6
下面是活動網站的連結
https://www.giveawayoftheday.com/iobit-uninstaller-pro-6-0-2/