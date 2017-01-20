2017/1/20 更新：軟體版本更新至 v6.2.0.934 最新版。 注意！此軟體在安裝時會要你順便安裝其他推廣軟體，請在安裝步驟中看仔細全部內容再按下安裝按鈕。 另外，有網友回報此軟體可能會在自動更新時下載、安裝一些額外的推廣軟體、工具列或廣告程式…等垃圾軟體，雖然我測試了好久都沒發現類似狀況，不過還是請大家小心一點。 下載軟體時，請務必從官方網站下載，不要從免空、下載網站或其他非官方的站點下載程式，另外也不要下載、使用非官方網站提供的「免安裝版」或「綠色版」等軟體。

雖然 Windows 系統的控制台裡面都有軟體移除功能，可以讓我們將用不到的軟體反安裝、清除掉。不過內建的移除工具並不一定能把一些殘留在軟體資料夾、個人資料夾與登錄檔中的垃圾也一併清除掉，如果你希望電腦乾淨一點，可以另外試試看下面這個 IObit 軟體移除工具。

之前介紹過很多軟體移除工具，譬如說相當好用的 Revo Uninstaller 或速度很快的A bsolute Uninstaller，而 IObit 移除工具跟其他軟體其實差不多，也支援了垃圾檔案、登錄檔掃描功能，此外還很貼心的用不同分頁將最近安裝的、檔案超大的、不常使用的…等不同狀態的軟體用不同分頁展示，讓我們可以快速選取、移除你不要的軟體。

除此之外，IObit Uninstaller也把 IE, Firefox 與 Google Chrome 等瀏覽器的工具列移、外掛程式與擴充套件等移除功能另外用分頁展示，讓我們可以在不小心安裝了奇奇怪怪的 Toolbar 之後，可以透過移除工具快速選取、移除，甚至還可讓我們解決 IE 首頁綁架、搜尋引擎綁架..等問題，有這類困擾的人可以下載來試試看。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： IObit Uninstaller

IObit Uninstaller 軟體版本： 6.2.0.934

6.2.0.934 軟體語言： 繁體中文、英文…等多國語言

繁體中文、英文…等多國語言 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 12.7 MB

12.7 MB 系統支援： Windows 2000/XP/2003/Vista/Win7/Windows 8.1/Win 10

Windows 2000/XP/2003/Vista/Win7/Windows 8.1/Win 10 官方網站： 按這裡

按這裡 軟體下載： 按這裡

主要特色： 支援單鍵、快速移除煩人的IE瀏覽器工具列

可勾選多個軟體同時移除

支援一般移除模式與進階移除模式（可掃描用不到的檔案與登錄檔記錄）

免安裝，下載後直接執行即可開始使用

支援「強制移除」功能，可移除不在開始選單裡的軟體

支援移除歷程記錄功能，可隨時查看什麼時候移除了哪些檔案與登錄檔

使用方法：

第1步 將軟體下載回來、點兩下安裝檔，便會出現如下的安裝畫面，請在安裝之前先取消右下方的「安裝 xxxx…」軟體的勾選，不要安裝額外的推廣軟或其他廣告程式（日後可能會有不同名稱或程式）。

接著，請按一下「立即執行」按鈕，即可自動完成軟體安裝工作。

第2步 安裝好軟體、開啟 IObit Uninstaller 主視窗之後，請直接選取你要移除的軟體，再按下「解除安裝」按鈕，即可開始移除軟體。

如果有一堆軟體要馬上移除的話，可以勾選右上角的「批次解除安裝」再一次選取多個軟體、執行批次移除。

第3步 執行完基本移除步驟後，請接著按「強力掃描」按鈕，讓 IObit Uninstaller 掃描一下電腦看看還有沒有遺留其它垃圾檔案或登錄檔項目。

第4步 如果有哪些垃圾檔或垃圾登錄檔資訊沒移除乾淨的，會在此步驟中顯示出來，請手動勾選你要移除的項目，勾選時注意看有沒什麼重要的系統檔或不可移除的文件、重要資料，確認無誤後再按一下「刪除」按鈕將它移除。