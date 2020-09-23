「GIF 圖片字幕產生器」用來製作動態的迷因梗圖更有趣！

近年來網路上流傳的迷因圖片越來越多，有一種玩出新境界的感覺，只要有梗，，

最近網站上又推出了新的功能，那就是「GIF 圖片字幕產生器」，原本只能製作靜態梗圖，現在可以開始大玩動態迷因啦！！！目前網站上有提供近 200 張的 GIF 動圖，註冊登入帳號的話，你也可以上傳其它自己想要使用的動圖哦！

「GIF 圖片字幕產生器」一樣有提供兩種編輯方式，「懶人」只要輸入兩行文字就可以完成，還能分別調整字體的大小；「手工」則可以加入更多行的文字，且能依動圖的內容安排文字要出現的時間點，可製作出更貼切的動態迷因！完成後就可以直接下載回來使用，快來玩看看吧！



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（懶人模式只可在上下各加入一行字）



（手工模式就可以配合動圖的內容來設定文字要出現的時間點與停留長度）



網站名稱： GIF 圖片字幕產生器

GIF 圖片字幕產生器 網站網址：https://memes.tw/gif-maker

使用方法：

第1步 開啟網頁後就可以看到許多的 GIF 模板，每個模板下方都可以選擇「懶人」或「手工」。若想要新增其它的模板，可在上方點擊「新增 GIF 模板」註冊登入帳號後就可以新增囉！

第2步 選擇「懶人」的話，可在上下各加入一行字，點擊「＋」、「－」可調整字體大小，按下「產生梗圖」再點擊「下載」即可將 GIF 圖片保存到電腦中。

第3步 選擇「手工」則可視動圖的內容加入多行文字，並可調整文字要出現的時間點與停留的長度。點擊「產生 & 下載梗圖」，再點擊「下載」即可保存動圖。