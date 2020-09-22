[LINE 使用小技巧] 用「日曆」快速查找特定日期的聊天記錄

LINE 是許多人用來與家人、好友、同事、廠商、客戶……聯絡溝通的工具，長時間使用下來肯定都留下了龐大的聊天記錄，如果想要查找某個聊天內容，，

通常都會使用「關鍵字」的方式來搜尋，雖然這樣找已經比逐一回顧來得快，但如果你大約記得聊天的日期或許可以更精準快速的找到哦！

這是 LINE 行動版本新增的查詢小功能，應該已經加入了好一陣子，不過大家可能都沒有注意到它的存在。它同樣是在「放大鏡」訊息搜尋功能裡，在聊天室右上角點開「放大鏡」後，就可以看到一個「日曆」圖示，點開它就能以日曆的形式來快速切換到特定日期的聊天記錄。

在這個日曆上會顯示一整個月份的日期，如果當天有聊天記錄，日期的數字就會明顯加粗，但若當天都沒有人說話，日期就會以反灰顯示，點擊某個日期則可直接跳到當天的第一則訊息處，若記得聊天的日期找起訊息來就更容易囉！

這功能只限於行動版本，電腦版目前不支援唷！提供給各位參考。

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使用方法：

第1步 開啟聊天室後，點擊右上角的「放大鏡」就可以輸入關鍵字來查找特定訊息。在左下角可以看到多了一個「日曆」圖示，點開它。

第2步 展開日曆後，就可以看到整個月份的日期，日期數字較淡的就是沒有聊天記錄，當天有聊天的話，日期就會以加粗顯示。向右滑動可以往回切換更之前的月份，不過會一個月一個月往回，無法快速的指定某個年份、月份或日期。

第3步 點擊特定日期就可以直接轉跳到該日期的第一則記錄。要再往上或往下查找都很快速唷！