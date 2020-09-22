不喜歡新版臉書介面？「Old Layout for Facebook」幫你秒變回經典版（Google Crhome 擴充套件）

9 月開始 Facebook 的介面就全面強制更新為新版了，之前剛開始時還保留了切換回經典版介面的選項，現在就沒這項功能，，

硬性的要使用者接受它，但如果你真的很不喜歡，使用的又是 Google Chrome 瀏覽器的話，「Old Layout for Facebook」可以幫上一點忙哦！

只要將其下載並完成安裝後，打開 Facebook 就會秒變回經典版介面，什麼設定都不需要，實在有夠超簡單！也許是因為大家被強迫改為新版介面心情很不（ㄐㄧㄣ）愉（ㄇㄟˇ）悅（ㄙㄨㄥˋ），所以透過「Old Layout for Facebook」變回舊介面後，大家留下的評價都超好笑的，就有網友說「這大概是 2020 年最成功的設計了」、「值得一座諾貝爾和平獎」、「2020 年中少數值得慶幸的事」，也有人留下「新版醜死了」的超直觀評論。XD

不過這擴充功能可以支撐多久時間並無法保證，至少現階段不想面對新版的朋友，還有這個掙扎的機會囉！雖然剛開始換成新版內心的確很抗拒，不過我個人用到現在兩三個月過去醜著醜著說實在也習慣了，人果然是一種容易習慣的動物啊～（感嘆）

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Old Layout for Facebook

Old Layout for Facebook 軟體版本： 2.1

2.1 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 83.13KiB

83.13KiB 系統支援： 此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）

此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

第1步 新版介面雖然配色看起來比較舒適、圖示也比較圓潤，不過左右兩側的區塊往兩側靠齊後，覺得整個畫面看起來變分散了。剛換到新版時，肯定會很不習慣。

第2步 如果想要切換回經典版，可以打開「Old Layout for Facebook」的軟體下載頁，點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」完成安裝。

第3步 完成安裝後，開啟 Facebook 就會變成原來的舊版介面囉！

第4步 如果重新整裡 Facebook 發現還是新版，可點擊工具列上的「Old Layout for Facebook」圖示，確認是否已切換為「Enabled」狀態，再重新整理應該就可以變回舊版了。