skitterphoto 免費下載超過 6,500 張 CC0 授權圖庫

「skitterphoto」是一個由荷蘭業餘攝影師所創立的免費線上圖庫，提供的照片皆是由世界各地的攝影師所拍攝並上傳分享的，所有的照片都以 CC0 授權，，

使用者可以自由的下載，免費使用網站上的所有照片，個人或商業用途皆可，也不需標註來源。

而如果你本身也是位攝影師，並願意分享自己所拍攝的照片，只要在「skitterphoto」上註冊並登錄帳號，就可以將照片上傳至網站上，但還是會經由管理員評估後才會發佈囉！

目前圖庫的數量已有超過 6,500 張，網站將其分類為 16 個類別，包含動物、商業、文化與藝術、裝飾、食物與飲品、音樂、自然、人類、運動、科技等，每張照片皆有附上其相關的資訊，像是解析度、照片長寬比、所使用的相機型號、光圈、快門速度、拍攝日期等供使用者參考。經常會需要運用圖庫的朋友，可以考慮將其加入書籤備用唷！

繼續閱讀

使用方法：

第1步 開啟網頁後，可輸入關鍵字搜尋相關的圖片，或由右上角點擊「Browse」展開分類選單，從適合的分類開始下手。

第2步 點入分類後，在上方還可以再用不同的條件來排序唷！

第3步 點入照片就可以在右側看到它的瀏覽數、下載數、按讚數，還可以點擊攝影師的名字進入瀏覽他的其它作品。

第4步 在照片下方可以看到相關的照片資訊，包含解析度、長寬比、相機型號、快門速度、光圈、拍照時間等。在照片右下角還有提供照片的色票，點擊可找到更多同色系的照片。點擊「Download」即可直接下載照片。