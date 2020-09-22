skitterphoto 免費下載超過 6,500 張 CC0 授權圖庫

「skitterphoto」是一個由荷蘭業餘攝影師所創立的免費線上圖庫，提供的照片皆是由世界各地的攝影師所拍攝並上傳分享的，所有的照片都以 CC0 授權，，

使用者可以自由的下載，免費使用網站上的所有照片，個人或商業用途皆可，也不需標註來源。

而如果你本身也是位攝影師，並願意分享自己所拍攝的照片，只要在「skitterphoto」上註冊並登錄帳號，就可以將照片上傳至網站上，但還是會經由管理員評估後才會發佈囉！

目前圖庫的數量已有超過 6,500 張，網站將其分類為 16 個類別，包含動物、商業、文化與藝術、裝飾、食物與飲品、音樂、自然、人類、運動、科技等，每張照片皆有附上其相關的資訊，像是解析度、照片長寬比、所使用的相機型號、光圈、快門速度、拍攝日期等供使用者參考。經常會需要運用圖庫的朋友，可以考慮將其加入書籤備用唷！

繼續閱讀

 

使用方法：

第1步 開啟網頁後，可輸入關鍵字搜尋相關的圖片，或由右上角點擊「Browse」展開分類選單，從適合的分類開始下手。

 

第2步 點入分類後，在上方還可以再用不同的條件來排序唷！

 

第3步 點入照片就可以在右側看到它的瀏覽數、下載數、按讚數，還可以點擊攝影師的名字進入瀏覽他的其它作品。

 

第4步 在照片下方可以看到相關的照片資訊，包含解析度、長寬比、相機型號、快門速度、光圈、拍照時間等。在照片右下角還有提供照片的色票，點擊可找到更多同色系的照片。點擊「Download」即可直接下載照片。

 

最後更新：09-22, 2020 上午 11:12

TAG:
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關資訊

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。

Facebook 留言板