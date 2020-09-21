DaVinci Age 架著達文西的飛行器完成不可能的點擊飛航挑戰（iPhone, iPad）
「DaVinci Age」是一款披著達文西素描畫風的 Flappy Bird 遊戲，不過玩起來不會像 Flappy Bird 那麼虐心讓人生恨，大家可以稍微放心。它同樣是透過點擊的方式來控制飛行，，
遊戲開始時，玩家就要適時的點擊螢幕讓飛行器可以維持在一定的高度，每點擊一次就可以升高一些，前方迎來的則是各種未知的挑戰，大多的障礙物都是固定不動的，不過開發者也設計了一些移動式的機關，例如會突然升起的電鑽頭、會吹風的風扇、從水管掉落的小毛團、會向下脫落的水管等。
必須小心的控制飛行器，讓它避開這些重重的危機，不過有些障礙物碰到並不會直接失敗，比方說剛剛提到的小毛團，它們只會暫時影響飛行，途中還可以撿到「橡皮擦」可擦去一部份的障礙物。整體與 Flappy Bird 相比，節奏比較沒那麼緊湊，加上優美的配樂，玩起來比較輕鬆一些，有興趣的朋友可以挑戰看看。
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：DaVinci Age 塗鴉崩潰
- 軟體語言：英文
- 開發人員：Big Goose Egg, LLC
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 8.0
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「DaVinci Age」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
遊戲畫面：
開啟遊戲後，點擊按鈕就可以進入挑戰。點擊畫面任一處即可讓飛行器向上飛，但它會緊接著落下，所以必須持續的點擊畫面控制。
飛行時要避開上下的大水管，有時會落下物品，被砸到沒關係但要小心不要被影響了。
有時也會有風扇來攪局，不過如果可以撿到「橡皮擦」的話，就可以將接下來的部份障礙物擦除唷！
如果不小心碰到障礙物就會失敗 Game Over 啦～
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