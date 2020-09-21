[iPhone密技] 手機背面點2下！輕鬆傳 LINE、打電話、鎖定螢幕、抓圖、播歌、APP切換、靜音.. 等功能

在 iOS 14.0 新版作業系統中有個相當貼心的小功能， 只要你的手機是 iPhone 8 以後的版本，都可支援背面輕點（Back Tap）的新功能，，

目前提供背後輕點兩下、輕點三下等設計，可直接執行螢幕截圖、音量調整、晃動、跳回主畫面、APP切換、螢幕上方觸控、靜音、Spotlight、控制中心、通知中心、縮放、上下捲動…等功能。

除此之外，還可透過「捷徑」的功能執行各種預先設定好的 App 或任務，如設定鬧鐘、新增行事曆、撥打電話、顯示股票股價、錄音、傳送 LINE 訊息給指定的人或群組、透過 LINE 進行語音通話、在 Google 中搜尋… 以及各種你要的功能。

尤其這功能用在鎖定螢幕的時候會很方便，有些人可能裝了手機殼或保護套，做得不好的殼在按電源按鈕的時候可能會比較吃力不好按，或者你不希望太常按電源按鈕導致壽命變短… 都可以設定成背後輕點2下或輕點3下來關閉畫面、鎖定螢幕。常常執行螢幕截圖的人，用 Back Tap 的設計來抓圖就更方便了！

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支援的手機（需升級至 iOS 14）：

  • iPhone 8, 8 Plus
  • iPhone X
  • iPhone XS, XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max（以及更新的硬體）

【背面輕點】的設定方法：

第1步 開啓 iPhone 的「設定」頁面，找到「輔助使用」、按進去。

第2步 在「觸控」選單裡找到「背面輕點」功能、按進去。

第3步 選擇「點兩下」或「點三下」的時候要執行的功能，設定好之後，用手指頭在手機的背面輕輕連點兩下或三下（輕敲兩下機殼就好），即可執行你要的功能。

最後更新：09-21, 2020 下午 3:20

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