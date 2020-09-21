人生無常，有些事還是早點準備卡好！～777 遺囑產生器（iPhone, Android）

2020 年真的是很恐怖的一年，除了有討人厭目前還斷不了的武漢肺炎在全球肆虐外，也有許多知名人士離世的消息傳出，真的讓人感到世事無常，有時候我們以為時間還很多，許多話選擇忍住不說，也吝於表現關心與愛，但也許下一秒就再也沒有機會了，所以有些話要早點說、有些事也要早點準備才好

就像大多數的人都認為遺囑是老人家才需要準備的，可是有句話是這樣說的「棺材是裝死人，不是裝老人的」，世事真的難預料，事先將該交待的事寫下來，可以讓幫忙處理後續事宜的人有個方向，也能讓身後事依照自己希望的方式來處理。

不過一般人可能都不太清楚遺囑要怎麼寫，如何做才具有法律效益又如何才可確保遺囑被正確的執行？劉韋德律師就研發了「777 遺囑產生器」來幫助有意擬遺囑的使用者，可以跟著 App 裡的步驟，一步步的將遺囑完成

App 裡還有一些立遺囑相關的法律常識、應注意的重點事項等，讓使用者可以有更深入的了解，劉律師本身也有提供免費法律諮詢與代擬遺囑的服務，有需要的朋友可以下載 App 或是到 777 遺囑網進行了解

人生就像一場旅途，什麼時候會結束沒有人知道，所以就把每天都當成最後一天來過，儘可能的讓自己發光發熱吧！把該交待的都先準備好，就可以更無懼的大步向前！就算今天是最後一天也不留遺憾！共勉之～

▇ 軟體小檔案 ▇

 

使用方法：

第1步 初次開啟 App 可看到一些溫馨提醒與介紹，依序點擊按鈕即可進入

 

第2步 點擊「開始使用」就可以看到正式的首頁遺囑產生器共分為 3 個單元，依步驟填寫就可以完成遺囑的內容點擊「進入產生器」從第 1 單元開始，之後也可以直接點擊上方的單元按鈕切換到指定單元

 

第3步 第一單元是基本資料的部份，依欄位填入指定內容，點擊「新增」可陸續加入繼承人姓名，然後點擊「下一步」

 

第4步 勾選需要的項目後，點擊「下一步」可調整項目的順序，再點擊「進入第二單元」

 

第5步 點入項目後，就可以按自己的希望來一一填入內容

 

第6步 在 App 中還可以看到一些深入的說明，點擊「i」就可以查看，更了解自己所做下的每一個選擇

 

第7步 完成第二單元的內容後，就可以進入「第三單元」，這邊有說明關於實體遺囑的製作方式，可點入查看更詳細的說明，並選擇一項最適合自己的做法點擊「預覽遺囑初稿」就可以瀏覽完整的遺囑內容若在製作遺囑上仍有其它疑問，也可以直接向劉律師諮詢哦！

 

最後更新：09-21, 2020 下午 3:16

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