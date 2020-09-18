Fready 可提高閱讀效率的網路文章閱讀器（Google Chrome 擴充套件）
在網路上閱讀文章比起看紙本的書來說，更不容易專心閱讀，除了可能會被網頁中其它的廣告、文字資訊吸引外，，
「Fready」是一款可以有效提高專注力的網路文章閱讀器，當將文章切換成閱讀模式時，就只會保留下文章本身內含的文字與圖片內容，其餘的廣告、網站文章分類、任何的文字圖片都會被去除，讓你可以只專注在文章本身的內容之中。
另外按下「空白鍵」後，就可以看到有一個幫助閱讀的光標會從文章的起始處開始橫移，引導你逐字、逐行的閱讀，可避免跳行或漏字的問題，光標移動的速度可依需求自由調整快慢，光標的顏色與樣式、範圍也有多種不同的設定可選用，對於閱讀網路文章很有幫助哦！
不過它的光標導讀比較適用在英文文章裡，中文文章似乎有些辨識上的問題，無法順利逐字逐行移動，但還是可以將畫面變單純，經常有需要閱讀網路文章的朋友，可以參考使用。
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Fready
- 軟體版本：0.0.5
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：339KiB
- 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）
- 軟體下載：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。
使用方法：
第1步 在軟體下載頁中點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」完成安裝。
第2步 安裝完成後，網頁會引導使用者將「Fready」針選到工具列上。
第3步 依引導操作後，就會轉跳註冊登錄畫面，可連結 Google 帳號登入也可以用 Email 註冊。
第4步 在看文章時，點擊工具列上的「Fready」圖示，再點擊「READ」就可以切換成閱讀模式。
第5步 在閱讀模式下畫面就變得相當單純，較不容易分心。按下「空白鍵」光標就會開始移動，逐字、逐行的引導你閱讀。速度可在下方按下「＋」或「－」來調整快慢。
第6步 點擊左下角的「齒輪」還可以調整字體、顏色、樣式以及寬度範圍。
第7步 點擊右下角的「碼錶」可看到目前已閱讀的時間長度。
第8步 點擊左上角的「…」展開選單，點擊「？」可以看到更多的快捷組合鍵。
第9步 若目前沒時間仔細閱讀，可點擊「SAVE」儲存，之後有空時點擊前方的「小房子」就可以開啟個人主頁瀏覽之前保存的文章囉！
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