Fready 可提高閱讀效率的網路文章閱讀器（Google Chrome 擴充套件）

在網路上閱讀文章比起看紙本的書來說，更不容易專心閱讀，除了可能會被網頁中其它的廣告、文字資訊吸引外，，

在螢幕上閱讀大量的文字，真的很容易一個不小心就跳行或漏字，若想要提高閱讀效率，「Fready」或許可以助你一臂之力。

「Fready」是一款可以有效提高專注力的網路文章閱讀器，當將文章切換成閱讀模式時，就只會保留下文章本身內含的文字與圖片內容，其餘的廣告、網站文章分類、任何的文字圖片都會被去除，讓你可以只專注在文章本身的內容之中。

另外按下「空白鍵」後，就可以看到有一個幫助閱讀的光標會從文章的起始處開始橫移，引導你逐字、逐行的閱讀，可避免跳行或漏字的問題，光標移動的速度可依需求自由調整快慢，光標的顏色與樣式、範圍也有多種不同的設定可選用，對於閱讀網路文章很有幫助哦！

不過它的光標導讀比較適用在英文文章裡，中文文章似乎有些辨識上的問題，無法順利逐字逐行移動，但還是可以將畫面變單純，經常有需要閱讀網路文章的朋友，可以參考使用。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Fready

Fready 軟體版本： 0.0.5

0.0.5 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 339KiB

339KiB 系統支援： 此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）

此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

第1步 在軟體下載頁中點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」完成安裝。

第2步 安裝完成後，網頁會引導使用者將「Fready」針選到工具列上。

第3步 依引導操作後，就會轉跳註冊登錄畫面，可連結 Google 帳號登入也可以用 Email 註冊。

第4步 在看文章時，點擊工具列上的「Fready」圖示，再點擊「READ」就可以切換成閱讀模式。

第5步 在閱讀模式下畫面就變得相當單純，較不容易分心。按下「空白鍵」光標就會開始移動，逐字、逐行的引導你閱讀。速度可在下方按下「＋」或「－」來調整快慢。

第6步 點擊左下角的「齒輪」還可以調整字體、顏色、樣式以及寬度範圍。

第7步 點擊右下角的「碼錶」可看到目前已閱讀的時間長度。

第8步 點擊左上角的「…」展開選單，點擊「？」可以看到更多的快捷組合鍵。

第9步 若目前沒時間仔細閱讀，可點擊「SAVE」儲存，之後有空時點擊前方的「小房子」就可以開啟個人主頁瀏覽之前保存的文章囉！