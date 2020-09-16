[限時免費] IPhotoWall 在通知中心放一面照片牆，不用解鎖就能觀賞！（iPhone, iPad）

喜歡拍照嗎？打開相簿就有滿滿數也數不清的照片，想回味一下之前的照片，滑個幾輪手就像摸到檸檬一樣痠的要命，，

大多都只看了近期的照片就結束瀏覽。其實與其這樣依時序回顧，不如考慮花點時間選幾張自己喜歡的、有代表性、特殊意義的重點照片，利用「IPhotoWall」擺放在通知中心的 Widget 列表裡，就能隨時瀏覽欣賞。

它提供兩種照片陳列方式，一種就是一般我們認知的照片牆，將小張的照片一一的放入相框中排列組合，最多可放置 11 張照片；另一種則是大圖模式，最多可加入 3 張照片。在設置照片時還可以做簡單的裁剪與縮放，自由調整想要呈現的畫面唷！

瀏覽時，照片就會自動左右慢速來回的移動，讓你慢慢的瀏覽照片，如果在大圖模式下只放入一張照片則不會滾動。這樣的照片陳列方式即使不解鎖螢幕，也可以直接向右滑動切換到 Widget 列表來觀看，隨時都可以更換照片的組合，也不會有想看個照片滑到手痠的狀況啦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： IPhotoWall

IPhotoWall 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Zhiqiang Wang

Zhiqiang Wang 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 11.0 以上

iOS 11.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「IPhotoWall」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後，就可以選擇想要的模式，左邊是小圖模式，最多可放入 11 張照片，右邊是大圖模式，最多可擺放 3 張。點擊「＋」就可以從相簿選取照片。

第2步 選擇照片後，可以進行縮放、裁切，調整後按下「Select」即可放入相框中。

第3步 依序將照片都放入後，就可以點擊「Preview」預覽一下自動播放的效果。

第4步 接著到通知中心下方點擊「編輯」，再點擊「IPhotoWall」前方的「＋」即可新增到 Widget 列表中。

第5步 在通知中心的 Widget 列表中就可以看到所製作的照片牆囉！在主程式中選擇哪個模式，Widget 就會以該模式呈現。