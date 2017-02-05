2016/11/8 更新：軟體版本更新至 v1.88 最新版。
當我們要重灌電腦前，除了備份硬碟中的重要資料、書籤跟Email郵件之外，一定不能忘記順便備份一下Windows系統與Office等軟體的軟體序號，避免哪天光碟還在序號卻找不到的話，無法順利完成軟體或系統的安裝工作。
以下這個ProduKey軟體可以幫我們查詢已儲存在電腦中的各版本Windows與微軟Office...等軟體的註冊序號，使用方法很簡單，只要按兩下執行ProduKey軟體即可快速顯示全部序號，另外ProduKey也提供匯出功能，可以把擷取到的序號另外儲存新檔備份下來。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
可挖出序號的軟體：
- Microsoft Windows 98/ME
- Microsoft Windows 2000
- Microsoft Windows NT
- Microsoft Windows XP
- Microsoft Windows Vista
- Microsoft Windows Server 2003
- Microsoft Windows 7 (Doesn’t work with Microsoft Volume Licensing)
- Microsoft Windows 8 (Doesn’t work with Microsoft Volume Licensing)
- Microsoft Windows 10 (Doesn’t work with all types of licenses)
- Microsoft Office 2000 (Only ProductID is displayed)
- Microsoft Office 2003
- Microsoft Office 2007
- Microsoft Office 2010
- Microsoft SQL Server 2000
- Microsoft SQL Server 2005
- Microsoft Exchange Server 2000
- Microsoft Exchange Server 2003
- Visual Studio
- Some of the Adobe and Autodesk products.
注意！部分防毒軟體可能會誤報此為惡意程式或危險程式，應該是沒問題的，如果不放心請勿使用此類軟體。
使用方法：
第1步 將ProduKey軟體下載回來、解壓縮後，把中文語系檔也抓下來，解壓縮找到「ProduKey_lng.ini」檔案後，把它放在ProduKey的資料中。如果要列出電腦中已儲存的序號，可以按兩下執行「ProduKey.exe」程式。
第2步 開啟ProduKey軟體後，視窗中便會自動列出全部已安裝的MS軟體序號，我們可以直接在上面按右鍵、複製下來。
第3步 如果希望把全部序號都匯出、備份起來的話，可以按「檢視」→「HTML報告 – 所有項目」，即可將目前已經擷取到的序號另外存成HTML格式的網頁檔，方便日後取用。
受用了
謝謝
很怕這種軟體會偷偷上傳使用者的序號
不來恩大大，
小妹想請教一下，因為我目前遇到的問題是PC無法進到作業系統，於是我把PC硬碟拆出來，外接到其他電腦，想再重灌前將序號抓出來，可是試了好幾回好像都讀不到。請不來恩大大指點迷津，感謝~
只能在電腦可開機時讀取,硬碟拆道別台電腦是無法讀取的~
多謝 閣下賜給我們這些好文章，令我們這些初學者學到很多新知識 ，而且圖文並戊，講解清楚易明，實在是網絡的最僅文章網站。謝謝！
太厲害
太屌了!!
感謝喔!
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Windows 7 Enterprise 他顯示"BBBBB-BBBBB-BBBBB-BBBBB-BBBBB"
是因為MAK授權的關係嗎?
軟體的官方網站有提到這問題，應該下個版本會解決