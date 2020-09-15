「Poolside FM」超級夏日音樂播放器有 iPhone 版本囉！

「Poolside FM」之前只有提供網頁與 Mac 版本可以使用，現在則推出了 iPhone 行動版本，讓你隨時都可以彷彿身處在 90 年代的夏日泳池派對上，，

跟著復古的音樂一起搖擺沉醉。

其本身的網站就走復古風，像是把古早的 Mac 桌面搬進了網頁，讓使用者就像穿縮時空回到了 1997 年一般，在 iPhone 版本中也延續了這樣的風格，低解析度的畫面、怪異的色調、極簡的音樂控制器，再搭上懷舊感十足的電子音樂，將整個復古的氛圍堆疊到最高潮！

App 有提供多種不同的主題配色可選擇，且還有相機功能，拍下的照片會依主題配色而有不同的呈現效果，當然畫質也是很差的那種，這樣才能符合「Poolside FM」的一貫風格囉！喜歡這風格的朋友，可以快快收藏啦～

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Poolside FM

Poolside FM 軟體語言： 英文

英文 開發人員： POOLSIDE WORLDWIDE CORPORATION LTD

POOLSIDE WORLDWIDE CORPORATION LTD 官方網站： https://poolside.fm/

https://poolside.fm/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 11.0 以上

iOS 11.0 以上 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Poolside FM」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

初次開啟「Poolside FM」時，會有一些相關的介紹，依序點擊按鈕看完就可以正式進入播放器。

進入播放器後，點擊下方的播放按鈕就可以開始享受復古的電子音樂囉！還有多個不同的頻道可以選擇。向左滑可切換到「Themes」主題列表，有 6 種免費的主題可以選用。

在上方點擊「PoolCam」就可以開啟相機功能，點擊「相機」按鈕即可拍照，還可以切換前後鏡頭。點擊「Exit」可恢復 MV 播放畫面。

所拍的照片會套用「Poolside FM」的相框，顏色也會依拍照當下的主題顏色為準，看起來是不是超級復（ㄅㄨˋ）古（ㄑ一ㄥ）風（ㄔㄨˇ）的呢？