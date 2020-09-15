塞車啦！Traffic Puzzle 小車車三消解謎遊戲（iPhone, Android）

「Traffic Puzzle」是一個關於車子的三消解謎遊戲，以關卡的方式來進行，每個關卡中都會有許多的小車子塞在一起阻礙交通，，

玩家需幫助交通警察來舒緩這大塞車的狀況，只要將小車子加入在適當的位置，讓同顏色的車子排列停靠 3 輛以上就可以消除。

小車子的排列方向都不一樣，若車子前方已無阻礙，車子就會自己開走，所以在選擇消除車子的時候，可以多加考量就能用更少的步數來完成關卡獲得高分哦！

遊戲的關卡數量很多，而且每個階段都會加入新的元素，一開始只要求將畫面上的小車子都淨空，再來可能需要排解交通讓「救護車」可以通行，有些關卡必須將卡在「停機坪」或「鐵軌」上的車子移開讓直升機可以降落、火車得以通行，後面還有更多各式各樣有趣的謎題等著你，超耐玩的唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Traffic Puzzle
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Huuuge Global Ltd.
  • 官方網站：https://huuugegames.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 10.3 以上 / Androird 4.4 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

遊戲畫面：

初次遊戲時小交警會帶著玩家進行教學。在畫面中車子都塞在一起了，將上方的紅車放置在箭頭指的位置，讓 3 輛紅車停靠在一起即可消除。

 

接著使用綠車以此類推，將畫面中的車子都排除後就可以過關囉！

 

關卡地圖看起來也很豐富可愛吧！每隔 15 關就可以用鑰匙來開寶箱，並解鎖下一個地圖區塊。若覺得遊戲不錯玩就可以考慮連結 Facebook 帳號，就能與好友比拼排名唷！

 

後續會慢慢的加入更多不同的元素，例如讓救護車可以順利通行、清空停機坪讓直升機可以降落、將鐵軌上的車子移除以便讓火車通過，或是透過消除車子將三角錐、冰塊移除等，有超多變化的挑戰等著你哦！

 

最後更新：09-15, 2020 上午 10:57

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