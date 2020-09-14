「Music Mode for YouTube」可隱藏畫面的 YouTube 音樂播放器（Google Chrome 擴充套件）

很多人在工作、念書時都會打開 YouTube 聽音樂，可是你是否經常不小心被影片畫面給吸引，一個不注意就跟著 MV 進入情境或是加入演唱會現場一起嗨翻天？如果你也是容易被畫面吸引的苦主，，

快點裝個「Music Mode for YouTube」吧！

「Music Mode for YouTube」是支援 Google Chrome 瀏覽器使用的 YouTube 音樂播放器，安裝後當你開始播放 YouTube 音樂時，網頁畫面就會變成像下圖這樣，只有一個靜態的小截圖、標題與播放控制器，其它就只有一片灰黑，留下音樂播放的功能，任何會讓你分心的畫面或留言都會被隱藏起來。

當想要換首音樂時，只要到工具列上切換開關，網頁就會立即回復到原來的狀態囉！以後就不用擔心會被影片畫面給影響了，非常適合在工作、念書、打報告、寫作業的時候使用。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Music Mode for YouTube

Music Mode for YouTube 軟體版本： 0.2

0.2 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 33.26KiB

33.26KiB 系統支援： 此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）

此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

第1步 在軟體下載頁中點擊右上角的「加到 Chrome」，再點擊「新增擴充功能」完成安裝。

第2步 之後想要聽音樂又怕被影片干擾分心的話，就可以在工具列上點擊「Music Mode for YouTube」再將「Music Mode enabled」開關打開即可。

第3步 切換為音樂模式後，網頁就會變成像下圖這樣，簡簡單單沒有負擔。當想要再換首音樂時，只要將「Music Mode enabled」開關關閉就可以了。