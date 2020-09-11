「Unexpected」細想就毛骨悚然的多結局互動式解謎遊戲（iPhone, Android）

「Unexpected」是一款漫畫風格的劇情解謎遊戲，共設計了 16 個不同的故事，玩家需在故事的幾個場景中收集可能用得到的線索，，

然後將它們擺放在最後一個場景中，就可以知道最終的結局。

每個故事都有多種不同的結局，透過選擇擺放不同的線索，將會影響結局的走向，到底是自縊還是他殺？到底是男主角還是女主角變了心？細想每個結局，背後的真相將會讓玩家更加毛骨悚然！

不過雖然畫風與故事內容都有種陰森恐怖的感覺，但仔細觀察的話，還是可以在遊戲當中發現一些有趣的細節，所以玩起來不用太害怕。遊戲可以免費下載來玩，新關卡與提示都可以靠觀看廣告來解鎖，喜歡推理解謎的朋友，可以來試試哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Unexpected下一秒細思恐極
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：Genuine Studio Ltd
  • 官方網站：http://www.genuine-studio.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 10.1 以上 / Android 5.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用（解鎖關卡與提示需連網）
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

遊戲畫面：

遊戲的畫風看起來就有點陰森的感覺吧？點入即可選取關卡。

 

每個故事開始時都會先播放一次每個場景的對話內容，到達最後一個場景時，才會顯示問題。不過第一次玩的話，可以先看一下玩法說明，了解該怎麼進行。

 

在每個場景中收集可能的線索，收集到的線索會放置在下方。

 

收集完畢到最後一個場景中，將這些線索擺放在圓圈處，再按下「判定真相」，就可以知道結果了。

 

獲得真相後，再到關卡列表就可以看到關卡下方的眼睛打開了一個，眼睛的數量就代表這個故事的結局數量，可再重覆挑戰同一個關卡，直到將所有的結局都找出來。

 

點擊右上角的「獎盃」就可以查看已經找出來的所有結局。

 

如果真的卡住解不開謎題，可以點擊「提示」再選擇想要查看的提示類別，就可以在觀看 30 秒的廣告後獲得提示。

 

最後更新：09-11, 2020 下午 3:09

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