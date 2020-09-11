無壓力單字學習 App！「Lotusfire」從喜歡的文章下手，AI 自動幫你挑出符合程度的單字！（iPhone, Android）

學英文想到要背單字、認識新的單字是不是就覺得頭很痛呢？看著英文課本、單字本就超有抗拒感嗎？也許你可以考慮改用「Lotusfire」來學單字。

「Lotusfire」是一款專為學英文而設計的瀏覽器，可以從日常喜歡的文章中來認識新單字的學習工具，無論是新聞、部落格、論壇還是臉書，，

只要告訴它你所感興趣的文章類型，它就會自動幫你收集相關的文章，並依程度挑出適合學習的單字內容，讓你可以邊閱讀喜歡的文章，邊學習新的單字。

所標示出的單字可以快速的標記「不複習」以後就不會再出現，或標為「想複習」就可以將單字收集起來，方便之後再多做複習，點擊單字則可以聽取發音。另外，你也可以輸入關鍵字或是網址找到更多自己喜歡的文章來學習單字，以瀏覽文章為主，學習單字為輔，用喜歡的內容學英文比較不會放棄哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Lotusfire

Lotusfire 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Lotusfire

Lotusfire 官方網站： https://www.lotusfire.app/

https://www.lotusfire.app/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.0 以上 / Android 5.0 以上版本

iOS 10.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

使用方法：

第1步 初次使用時會有一些簡單的介紹與操作教學。

第2步 接著要來設定一下自己的英文程度，透過下方的滑桿來調整程度，上方文章所選取的單字就會跟著變換，可依此來判斷自己適合的程度哦！

第3步 開啟通知可以幫助自己持之以恆。再來挑選幾個感興趣的主題，「儲存設定」後就可以準備開始使用了！

第4步 每天程式都會提供一些相關的中英文文章，點入文章內容就可以看到 AI 所幫我們挑出符合程度的單字了。點擊單字就可以聽取發音，前後則分別有兩個按鈕可以將單字標示為「不複習」或「想複習」。

第5步 在下方切換到最右側的功能，就可以看到所有已知、未確認、不知道……等的單字列表，點擊單字右側的「i」就可以開啟線上詞典查看更多相關的釋義與聽取發音。在單字上向左滑動可標示為「已知道」。

第6步 切換到「放大鏡」就可以輸入關鍵字或網址來查找其它感興趣的文章內容，程式同樣也會自動將符合程度的單字標示出來哦！