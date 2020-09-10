如何在鎖定畫面的時間日期下方，加入文字、姓名或聯絡資訊？（Android）

是否曾看過有人在手機鎖定畫面上寫了一行字？可能是自己的名字或聯絡資訊，以便告訴其他人這是某某人的手機，或是當手機不小心遺失的時候，，

希望撿到的人可以透過上頭的聯絡資訊幫忙歸還。當然，也可能只是來點小文青，寫下一句喜歡的文字而已。

如果你也想這樣做，本篇就要來告訴大家應該去哪裡寫。不過每個廠牌、型號的手機設定的位置可能不太一樣，但只要往「鎖定螢幕」、「聯絡資訊」、「擁有者資訊」、「安全性」……等關鍵字方向找，基本上應該都可以找得到，以下會以 Samsung S10 為例，示範設定的方式與步驟，以及如何用搜尋的方式找到可能相關的功能，有興趣的朋友可以參考看看。

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使用方法：

第1步 點入手機的「設定」功能，進入「鎖定螢幕」。

 

第2步 接著功能列表中找到「聯絡資訊」，這邊就可以輸入想要顯示的文字資訊了。

 

第3步 例如你可以寫自己的名字、其它的聯絡方式（千萬不要寫自己的手機號碼啊～～～）。

 

當然也可以寫些沒營養的內容啦～XDDDD

 

第4步 如果你不知道自己手機的這個功能藏在哪裡，建議可以使用「設定」裡的「搜尋」功能，輸入像是「鎖定螢幕」、「聯絡資訊」、「擁有者資訊」、「安全性」等等的關鍵字，可以增加找到它的機會哦！

 

最後更新：09-10, 2020 下午 12:05

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