還記得第一次在 IG 上發佈的內容嗎？「1stagram」可以快速幫你找回記憶

Instagram 在今年 10 月就要滿十週年啦！如果你是在它剛推出時就加入的元老級人物，那麼你還記得自己的第一則貼文內容是什麼嗎？長時間的累積下，想必已經記不起來了，，

而且要再滑到第一則貼文可能會需要一點時間，好奇的話，就讓「1stagram」來幫你找吧！

只要將想要查詢的 IG 帳號輸入，「1stagram」就可以幫你找出第一則貼文，當然必須是公開的帳號才能查，除了可以用來幫自己回到過去、喚回記憶外，也可以用來找找那些自己中途才加入追蹤的帳號，雖然看到的會是很久以前的照片，但感覺卻超新奇的，有在玩 IG 的一定要來試試啊！

帳號的貼文筆數越多花的時間越長，若超過 1,000 則就可能會需要 1~2 分鐘或更久的時間，如果真的等太久，可以先去別的網頁晃晃，保留分頁晚點再回來看即可。另外在網頁下方還有列出 Instagram 的重要事件時間軸，有興趣的朋友可以了解一下唷！

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使用方法：

第1步 開啟網頁後，將帳號輸入或貼上後，按下「Find it」。

 

第2步 接著就會開始尋找該帳號的第一則貼文，如果筆數太多就會找比較久哦！

 

第3步 找到後，就可以看到該帳號的第一則貼文內容了！

 

最後更新：09-09, 2020 下午 3:47

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