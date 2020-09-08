Volume Master 音量控制器，讓網頁音量增強 600%！（Chrome, Edge 擴充套件）

在看 YouTube 時，是否總有些影片的音量怎麼調就是好小聲？或是聽網路廣播、音樂時，音量不夠大聲，，

聽起來就不夠爽嗎？那你肯定會需要「Volume Master」音量控制器！

它支援 Google Chrome 與 Microsoft Edge 瀏覽器使用，可讓網頁音量最高提升 600%！當然，如果有些影片的聲音本身就超大聲，它也可以讓聲音比電腦喇叭的最小聲還小聲哦！

使用方式超簡單，安裝後只要移至播放聲音的網頁，再於工具列上點擊「Volume Master」按鈕即可透過滑桿增強或減弱音量，在選單中還可以隨時點擊切換到任何正在播放聲音的分頁，且可分別控制各分頁的音量。

另外，若發現安裝後無法使用播放器上的「全螢幕」功能，Windows 可嘗試按「F11」，Mac 則可按下「Ctr + Cmd + F 鍵」，應該就可以成功進入全螢幕囉！提供給各位參考。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Volume Master 音量控制器

Volume Master 音量控制器 軟體語言： 英文

英文 官方網站： https://www.petasittek.com/

https://www.petasittek.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 軟體下載 ：Chrome 版本、Edge 版本

使用方法：

第1步 以 Google Chrome 瀏覽器為例，開啟下載頁後，點擊右上角的「加到 Chrome」，再按下「新增擴充功能」完成安裝。

第2步 在播放聲音的分頁，點擊工具列上的「Volume Master」按鈕展開選單，就可使用滑桿來調整音量。在其它分頁也可以點擊選單下方的標籤直接切換到播放聲音的分頁。