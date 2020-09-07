Mockup Mark 可模擬自製圖案、Logo 印在 T 恤上的效果，還有免費麻豆為你展示！

公司、學校或是其它的團體機構都可能會有機會製作自己的團隊 T 恤，若想知道自己所設計的圖案、Logo 印製在衣服上的感覺，通常都要利用修圖軟體來合成，，

不過通常這樣做看起來都會很假，還是會難以想像實際穿在身上的樣子。

來，以後不用煩惱了！只要把圖案、Logo 上傳到「Mockup Mark」，就能讓超過 30 位的麻豆穿在身上，而且還是免費的哦！

它是一個可以將圖案印製到各種 T 恤衣服上的線上合成工具，無論穿在麻豆身上的衣服有任何的皺摺、各種的角度，它都能完美的合成，看起來非常真實，就像圖案真的印在那件衣服上一樣，效果相當不錯。

部份白色 T 恤模板還可以變換不同的衣服顏色，讓你可以參考圖案在不同底色下的呈現效果，最後還能將合成照片保存下來唷！

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網站名稱： Mockup Mark

Mockup Mark 網站網址：https://mockupmark.com/create/free

使用方法：

第1步 開啟網頁後，點擊「Upload your artwork」，從電腦中選取要使用的圖案或 Logo。

第2步 接著可以調整圖案的大小，拖曳調整想要擺放的位置後，再按下「Submit」。

第3步 等待數秒後，就可以看到印有自己設計圖案的衣服被穿在麻豆身上的樣子了！

第4步 部份的模版右上角會顯示「Colorable」按鈕，點擊就可以更換其它的衣服顏色。可以看到圖案在不同顏色衣服上的呈現效果。

第5步 將滑鼠移至圖片上方，就可以點擊「Download」將其下載回來囉！

無論衣服上有什麼皺摺、任何的角度，都能合成的很自然。