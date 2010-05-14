跟之前Windows 7新版作業系統剛要推出時一樣，這次微軟新版文書處理軟體Office 2010也提供了試用版下載服務，如果你對這版本的軟體有興趣的話，可以下載來試用看看。

下載時必須使用微軟的Windows Live ID帳號登入，也就是平常我們用的MSN即時通訊軟體的登入帳號，登入後會先取得一組試用帳號，然後可以自行選擇看是要下載英文版、繁體中文、簡體中文...等各種版本的軟體來用都可以。

Microsoft Office專業增強版2010整套軟體裡面提供了大家熟悉的Word、Excel、PowerPoint、Outlook與OneNote、InfoPath、Access、Publisher、InfoPath、SharePoint Workspace、Communicator等軟體，每個都是功能強大好用的文書處理、辦公室應用工具。此次提供的版本為60天試用版，提供包括繁體中文、英文、簡體中文、日文、法文、德文…在內的19國語言介面，包含32位元與64位元系統專用的程式。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱：Microsoft Office Professional Plus 2010 軟體版本：14.0.4760.1000 軟體語言：繁體中文、簡體中文、英文…等 軟體性質：60天試用版 檔案大小：790MB 系統支援：Windows XP/2003/Vista/Win7 官方網站：按這裡 軟體下載： 按這裡

下載方法：

第1步 開啟「這個」網頁，捲動到網頁下方按一下「GET STARTED NOW」按鈕，進入下載頁面。

第2步 輸入你的MSN或Hotmail信箱的帳號、密碼登入。

第3步 畫面上方的「Product Key」就是Office 2010的軟體安裝序號，請複製下來等等會用到。

請在下方的「Select Language」選單點選「Traditional Chinese」繁體中文，然後再按一下「Download Now」按鈕即可開始下載，檔案大小約為790MB。下載回來為.exe執行檔，直接按兩下就可以開始安裝、使用囉。

軟體操作介面：

第1步 安裝畫面，「安裝選項」裡面可以勾選多套軟體來安裝。

第2步 Microsoft Word 2010，其實整體介面都跟之前版本差不多，不過軟體開啟速度明顯快很多。

版本編號與相關說明

第3步 這是Microsoft Excel 2010

第4步 這是Microsoft PowerPoint 2010

第5步 Outlook…

其他更多軟體與更新細節，先來玩玩看再說…