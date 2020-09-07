「intoLive」可將影片、多張照片製成鎖定畫面的動態桌布程式（iPhone, iPad）

「intoLive」是一款可以製作 Live Photo 的 App，支援將影片、GIF 動圖或多張照片快速製作成 Live Photo，並可將其設定為螢幕鎖定畫面的動態桌布。

其提供多種特別的桌布佈局，，

可擴展至全螢幕或是分割為 2～4 個區塊，可分別放入不同的照片或影片，也可以直接用兩指斜拉縮放調整要顯示的畫面範圍，並可自由擷取使用影片中最精華的片段。免費版本只可製作 5 秒長的 Live Photo，若想要更長的時間就需考慮付費購買完整版。

如果所使用的內容無法填滿整個螢幕，其餘的畫面可以選擇填入單色或漸層等背景，還可以加入濾鏡、調整動畫速度等。另外透過「主要照片」的設定，可以從動態畫面中選擇一個鏡頭來當做靜態時要顯示的畫面，讓你的鎖定畫面無論動靜都可以好好看哦！不過動態桌布只支援使用於 6s/6s Plus/7/7 Plus/8/8 Plus/X/XS/XS Max/XR(iOS 13)/11/11 Pro 機型唷！

免費版本的使用限制真的蠻多的，許多功能都必須付費才能使用，但若要求不多的話，免費版也是可以爽爽用的啦！有興趣的朋友可以試試。

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：intoLive
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：ImgBase, Inc.
  • 官方網站：https://www.imgbase.me/en
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 10.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「intoLive」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

使用方法：

第1步 初次使用會有簡單的介紹，點擊「下一個」看完後，按下「開始」。

 

第2步 程式會自動找出相簿中的影片、GIF 檔、照片、Live Photo 與連拍照片，可在上方切換，找到想要使用的內容。這邊以影片來做示範，選取影片後，可在下方擷取想要使用的片段。

 

第3步 點入下方的「畫布」可選擇想要的佈局方式，並可用兩指斜拉縮放、拖曳調整想要顯示的範圍。不過選項右上角有「紅點」的都是付費才能使用的哦！

 

第4步 若使用的影片未能填滿整個螢幕，可在「背景」中加入單色、漸層等多種不同的背景樣式。

 

第5步 「濾鏡」可讓畫面看起來更有 fu 唷！不過免費版可以選的真的不多。

 

第6步 「速度」可調整 Live Photo 要播放的速度。

 

第7步 在下方切換到「主要照片」就可以從影片中選擇一個鏡頭當做靜態時要顯示的畫面，還可以針對這個畫面加入文字、調整濾鏡、加入模糊等效果。最後按下「製作」即可選擇循環計數，免費版本只能選擇「不重複」。

 

第8步 待程式製作完成後，按下「儲存為 Live Photo」即可保存到相簿中。

 

第9步 到相簿中找到剛剛儲存的 Live Photo 再點擊左下角的分享按鈕，選擇「作為背景圖片」。

 

第10步 接著將畫面調整到適當大小與位置後，按下「設定」並選擇「設定鎖定畫面」就 OK 囉！

 

第11步 在鎖定畫面稍微用力的按壓就可以看到動畫了，不過要注意這個動態桌布的功能只適用在 iPhone 6s 以上機型唷！

 

最後更新：09-07, 2020 下午 12:43

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