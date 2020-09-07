[限時免費] Resizable 可在手機上自由調整照片尺寸的編輯工具（iPhone, iPad）
現在手機相機的解析度都很高，照片的尺寸與體積也越來越大，如果想在分享照片前調整一下照片的尺寸大小，，
「Resizable」的操作方式很簡單，從相簿讀取照片後，可直接手動輸入想要的尺寸，程式支援長寬等比例同步調整，但如果你想各別設定的話，只要切換功能開關即可。另外也可以先對照片進行局部裁切，再調整尺寸。有照片尺寸調整需求的朋友可以參考看看，目前限時免費中哦！
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Resizable
- 軟體語言：英文
- 開發人員：Alexander Sukhanov
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 10.0 以上
- 網路需求：限時免費，超過指定日期後將調回原價
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Resizable」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
使用方法：
第1步 開啟程式後，點擊「相機」圖示即可從相簿中選取照片。
第2步 拖曳調整桿照片上就會出現一個方框，可以用來裁切照片的範圍。
第3步 點擊下方的 Width 或 Height 即可輸入想要的長寬尺寸，預設是長寬等比例調整，點擊中間的「Ratio」就可以解除同步分別設定。輸入完畢按下「Set size」即可調整尺寸，最後再按下「Save」。
第4步 儲存時可選擇要存成 JPEG 或 PNG 格式。
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