[限時免費] Resizable 可在手機上自由調整照片尺寸的編輯工具（iPhone, iPad）

現在手機相機的解析度都很高，照片的尺寸與體積也越來越大，如果想在分享照片前調整一下照片的尺寸大小，，

以往可能得將照片先傳到電腦來處理，現在則有蠻多相關的編輯 App 可以下載運用，若你是使用 iPhone 或 iPad 的朋友，就可以下載這款專門用來調整照片尺寸的「Resizable」編輯工具。

「Resizable」的操作方式很簡單，從相簿讀取照片後，可直接手動輸入想要的尺寸，程式支援長寬等比例同步調整，但如果你想各別設定的話，只要切換功能開關即可。另外也可以先對照片進行局部裁切，再調整尺寸。有照片尺寸調整需求的朋友可以參考看看，目前限時免費中哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Resizable

Resizable 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Alexander Sukhanov

Alexander Sukhanov 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.0 以上

iOS 10.0 以上 網路需求： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Resizable」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後，點擊「相機」圖示即可從相簿中選取照片。

第2步 拖曳調整桿照片上就會出現一個方框，可以用來裁切照片的範圍。

第3步 點擊下方的 Width 或 Height 即可輸入想要的長寬尺寸，預設是長寬等比例調整，點擊中間的「Ratio」就可以解除同步分別設定。輸入完畢按下「Set size」即可調整尺寸，最後再按下「Save」。

第4步 儲存時可選擇要存成 JPEG 或 PNG 格式。