StayFocusd 強制等級超高的網頁瀏覽限時工具，把分心的來源通通鎖起來！（Google Chrome 擴充套件）
每次坐在電腦前面，打開瀏覽器後第一件事是做什麼呢？我個人會看一下噗浪、瀏覽個 Facebook、滑滑 IG、收收 Email，興緻來的時候再看個股票順便下個單，，
如果你也是差不多的狀況，或許該是「StayFocusd」出動的時候了！它是一款可以提高專注力與生產力的 Google Chrome 瀏覽器擴充功能，透過限時使用，讓使用者可以避免浪費太多的時間在不該瀏覽的網頁上，可以更專注在工作。
預設一天只有 10 分鐘的任意瀏覽時間，你可以將那些容易使你分心的網頁都加入黑名單之中，在瀏覽這些網頁時，計時器就會開始倒數，離開網頁時就會暫停計時。這個限制時間是所有黑名單網頁共用的，假設黑名單中有 5 個網頁，那麼平均每個網頁就只有 2 分鐘的瀏覽時間，當時間用完時，就會無法再讀取這些網頁的內容，強制你將注意力回歸工作之中。
計時器會在剩餘 5分鐘、1分鐘及 10 秒鐘時彈出提醒，一旦網頁上鎖，就必須待重置時間到時，才會再重新開放新一回的瀏覽時間。在此之前，不可將網頁從黑名單中刪除，也無法調整瀏覽時間的長度。
算是強制等級很高的網頁瀏覽限時工具，不過也提供蠻多的自訂項目可以讓使用者做配置，例如可限制執行的天數、時間區段、重置時間，若會讓你分心的網站太多，也能透過白名單的建立來反向限制唷！
繼續閱讀
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：StayFocusd
- 軟體版本：1.5.11
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：335KiB
- 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）
- 軟體下載：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。
使用方法：
第1步 開啟軟體下載頁後，點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」完成安裝。
第2步 開啟需要被限制的網頁後，點擊工具列上的「StayFocusd」圖示，再點擊「Block this entire site」就可以將該網頁加入黑名單中。
第3步 當你在瀏覽黑名單中的網頁時，計時器就會開始倒數，工具列上的圖示也會從原本的藍色變成紅色。
第4步 當瀏覽時間剩下 5 分鐘、1 分鐘、10 秒鐘時，右下角都會彈出通知視窗提醒你。
當時間都用完時，再開啟那些黑名單中的網頁，就會顯示如下圖畫面。需待隔日時間重置後才能再開啟網頁。
第5步 如果想要做更多的個人化調整，可在選單中點入「Settings」。
第6步 在設定畫面的左側就有列出各種自訂項目，包含瀏覽限時的調整、工作天數、每日工作時段、重置時間、黑名單、白名單……等。
第7步 如果現在立刻馬上就想要執行使用限制的話，可以到「The Nuclear Option」來做設定。將限制的選項都設定好後，按下「NUKE ‘EM!」即可開始執行。
，
Facebook 留言板