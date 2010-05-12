當別人盜用 Facebook 帳號登入時，自動發 Email 通知你！

最近帳號盜用的問題曾出不窮，不管是Yahoo!拍賣、露天啥的一堆網站都有很多使用者深受其害。

有些時候帳號、密碼被盜用可能是因為電腦中了病毒或木馬，更多時候是那種長得很像Yahoo!或Facebook登入頁面的詐騙網站，這些看起來無害但實際上會騙你輸入帳號密碼並偷偷記錄下來的釣魚網站，如果稍一不慎還真的很容易上當。

前幾天才知道原來Facebook也有針對帳號被盜用或被其他人在未經允許的情況下登入使用...等狀況，提供了簡單的通知功能，如果你希望在別人偷用你帳戶登入Facebook時可以馬上發Email通知你的話，可以依照下面的方式設定一下就可以囉。

設定方法：

第1步 開啟並登入Facebook網站後，請在左上角的選單按「帳號」→「帳號設定」。

第2步 接著在「帳戶安全」的右邊按一下「更改」，然後啟用「在你從新裝置設備登入時你希望收到通知嗎？」再按「確認」。

第3步 接著請登出再登入Facebook網站，此時會出現「註冊這台電腦」的認證畫面，請輸入你自己的名字或只有你自己知道的文字訊息，再按「儲存」，即可將這台電腦設定為正常登入使用的範圍。

第4步 下次如果有其他人用其他電腦登入你的Facebook帳號，則會自動發出Email到你的信箱，告訴我們有人在什麼時間點登入你的Facebook帳號。

當我們收到這樣的Email且確認不是你自己的正常瀏覽行為，請立即回Facebook網站並修改你的密碼，避免災情擴大。

其實這樣的功能還滿不錯的，如果其他常用網站也有類似的機制，這樣帳號密碼被盜用時也可以很快的得知該狀況並迅速作處理。