OneLoupe v4.61 支援快速鍵啟動的「螢幕放大鏡」

現在的電腦螢幕雖然都做得很大，不過也都需要搭配更高的解析度來顯示才會比較漂亮，這對於年紀較大的老人家或視力稍有障礙的人來說，，

更高的解析度也代表了字體、按鈕更細緻、更不好閱讀。雖然可以透過更改解析度的方式讓畫面更好閱讀，不過整個畫面的呈現就會變得比較醜。

如果你希望電腦螢幕維持原本的最佳解析度，又希望能在必要的時候能更方便的看清楚螢幕上細小的文字，可以試試看下面這個操作很簡單的放大鏡軟體。

要用時只要按一下圖示即可開啟放大鏡、不用時隨便點一下滑鼠即可恢復，更可設定自己慣用的鍵盤快速鍵，要用時按一下快速鍵即可馬上放大看不清楚的地方，相當方便。

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▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： OneLoupe

OneLoupe 軟體版本： 4.61

4.61 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 15.2KB

15.2KB 系統支援： Windows XP/Vista/7/8/10

Windows XP/Vista/7/8/10 官方網站： http://www.softwareok.com/

http://www.softwareok.com/ 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 將OneLoupe軟體下載回來、解壓縮之後，直接按兩下執行「OneLoupe.EXE」程式即可開始使用，第一次啟動軟體時會出現使用授權等訊息，請點「I accept the agreement」再按「OK」按鈕即可開始使用。

第2步 執行了OneLoupe軟體後，桌面右下角的系統列會出現一個圖示，當我們需要放大鏡輔助檢視螢幕畫面時，請按一下OneLoupe圖示，螢幕中便會出現一個矩形的方框。

第3步 如圖，當我們將滑鼠移動到哪邊、放大鏡便會顯示該位置的放大畫面。

第4步 如果你常常會用到放大鏡功能，可以自己設定啟動放大鏡的鍵盤快速鍵。只要在OneLoupe圖示按右鍵再點「Set Hot–key」，出現設定視窗後，先用滑鼠點一下方框再按下鍵盤快速鍵組合，設定好後再按「OK」即可。

以後當我們需要放大鏡來輔助檢視時，可以直接按一下鍵盤快速鍵，如「Ctrl」+「Q」或其他你慣用的快速鍵組合，即可馬上叫出放大鏡來用。

記得，如果要開機時自動啟動OneLoupe軟體，請在OneLoupe圖示上按右鍵再點「Start with Windows」。