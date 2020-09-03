「ShotStash」數量近 7,000 張 CC0 免費創意專業圖庫

「ShotStash」是一個專為創意專業人士所準備的免費圖片素材庫，圖片數量有多達近 7,000 張，在網站上將其分為動物、商業、藝術、建築、城巿、時尚、餐飲、運動、貼圖、旅行等 19 種分類，，

其中也包含手機桌布。你可以輸入關鍵字來查找，依實際的使用需求來快速篩選找到適合的圖片。

圖庫中所有的圖片皆可免費下載使用，商業用途或個人使用皆不需標註來源，可自由的運用、編輯、修改、重製……進行各種創意設計。圖片的解析度都相當不錯，直接點擊下載鍵就能將圖片保存到電腦中，不需註冊登入也不用輸入驗證碼，一點都不囉嗦！

圖片的類型很廣泛，所以無論你是專業的設計人員、部落客、社群小編、程式開發者……，還是只是一般的使用者想要尋找漂亮有質感的桌布，在「ShotStash」都一定可以找到適合的圖片唷！

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使用方法：

第1步 開啟網站後，即可輸關鍵字來搜尋，或是可點擊上方的「COLLECTIONS」從分類來篩選圖片。

 

第2步 共有 19 個分類，每個分類的圖片張數都不少唷！

 

第3步 點入分類就能看到圖片列表，質感都十分不錯。

 

第4步 點入圖片即可在右側看到相關的資訊，包含解析度、圖檔大小等，點擊上方的「Free Photo Download」就能直接將該圖片下載回來囉！

 

最後更新：09-03, 2020 上午 11:58

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