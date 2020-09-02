「Fonts」近 40 種特殊英文字體、5 種可愛符號圖示鍵盤全部免費用！（iPhone, Android）

在網路世界裡想要與眾不同，除了寫的文字內容要夠吸引人外，在字體上也得多下點功夫。「Fonts」就是一款可以讓你的文字更突顯的英文字體鍵盤，，

安裝後可直接在打字的時候切換使用，不需另外複製貼上超方便哦！

其中包含近 40 種的特殊英文字體，例如有打字機字體、Outline、迷你體、漫畫體、加上圓圈或方框、哥德體、顛倒體或是加上笑臉、哭臉符號的英文字體等，多到讓你選擇困難都發作！

而除了英文字體外，還有其它 5 種可愛符號、小圖示鍵盤，都可以直接在鍵盤上切換使用哦！在各種的社群軟體中幾乎都能適用，不需要時只要透過鍵盤切換，就能回復使用原來慣用的輸入法鍵盤了。有興趣的朋友可以試試。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Fonts

Fonts 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Fonts Keyboard

Fonts Keyboard 官方網站： https://www.fontskeyboard.com/

https://www.fontskeyboard.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 11.0 以上 / Android 6.0 以上版本

iOS 11.0 以上 / Android 6.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

Android 手機使用方法：

第1步 下載安裝後開啟程式，點擊「ENABLE FONTS DKYBOARD」將 Fonts 的開關打開。

第2步 與所有的輸入法鍵盤一樣，在啟用時都會跳出下方的警示，如果有疑慮，請勿使用。若想繼續使用則按下「確定」。

第3步 接著再回到程式中，點擊「SWITCH TO FONTS」在選擇鍵盤列表中，選擇「Fonts」。

第4步 程式有支援多種語言，這邊我們就先選擇「English」按下「確定」。在下方就能看到 Fonts 的鍵盤了，可於主程式中試打看看。

第5步 有各式各樣的英文字體，都好可愛、好特別！

第6步 也有很多小圖示、符號可以使用哦！

第7步 若想切換回原來的輸入法，只要長按鍵盤下方的「地球」或點擊右下角的「鍵盤」圖示，就可以在列表中做選擇囉！

第8步 以後在發文時，就可以使用這些特別的英文字體或加入可愛的小圖示了。

iPhone 使用方法：

第1步 下載安裝後開啟，點擊「Go to settings」。點入「鍵盤」。

第2步 打開「Fonts」右側的開關後，返回主程式，若看到如右圖的畫面，點擊「X」關閉即可。

第3步 接著長按左下角的「地球」圖示，選擇「Fonts」切換鍵盤。

第4步 然後一樣可以在主程式中試用看看各種特別的英文字體與小圖示唷！之後在其它應用程式中需要時，也只要用同樣的方法切換到 Fonts 鍵盤即可。