國外超自然探險 App「Randonautica」將會引導你到各種奇妙詭異的地方！（iPhone, Android）

每年農曆七月總是會想找一些相關的 App 來介紹給大家，今年找了很久，終於在七月半的這天找到一款蠻適合的 App，，

那就是這個來自國外的超自然 App「Randonautica」（蘭多諾蒂卡），這款程式被歸類在冒險，主要是因為它會隨機提供半徑範圍內的座標位置，讓使用者去進行探險活動。

國外有許多使用者在體驗過後上傳了自己的探險影片才讓這個 App 瞬間爆紅，而其中最恐怖的是有一群西雅圖的年輕人在利用「Randonautica」取得一個在海邊的隨機座標並前往探險時，竟然在一個被棄置的行李箱中發現了屍體，更讓這個 App 增添了許多的神祕、詭異的感覺。

不過「Randonautica」提供的座標位置似乎與使用者的意圖有關，在生成座標之前，使用者必須專心想著一個意圖，當你想著正向的意圖時，通常會被引導到正向的結果，反之亦然。所以若想體驗一下從頭頂涼到腳底的那種鬼月透心涼，你就知道該想些什麼了吧？（誤）

台灣也有許多 YouTuber 進行體驗並分享了影片，有興趣的話可以用關鍵字找來看看。最後提醒躍躍欲試的朋友，在探險時請結伴同行並注意安全，最好在白天的時候進行，且要注意不要打擾到其他的人唷！祝大家一切平安。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Randonautica（蘭多諾蒂卡）

Randonautica（蘭多諾蒂卡） 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： Randonauts, LLC

Randonauts, LLC 官方網站： https://www.randonautica.com/

https://www.randonautica.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.0 以上 / Android 4.1 以上版本

iOS 10.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

使用方法：

第1步 程式有被翻成繁體中文，不過大概是使用翻譯軟體直翻的，所以會有蠻多不是很通順或不知所云的內容。首先，要點擊左下角的「地球」先告訴程式你的所在位置。每個人每天有 15 點可使用，每玩一次會扣 1 點，隔天會自動補滿 15 點。

第2步 當程式收到你的所在位置後，這個位置將成為隨機座標的搜尋中心。接著閱讀隱私政策與使用條款後，按下「我同意」。

第3步 選擇想要尋找的座標類型，包含異常現象、吸引點與空洞，然後選擇「澳大利亞國立大學」（你也可以選別的，但這翻譯我真的不知道它要我們選什麼）。

第4步 接著就要專心的想著你的意圖，然後程式就會隨機回傳一個座標位置，你可以透過「地圖」導航到該地圖，或著也可以利用「街景」在手機上探險，比較安全啦！XD