家有小學生必備！「造詞小幫手」不怕再被問倒啦～（Android）

新的學年度開始了，許多人家裡都多了一位小學生，而家有小學生的家長們肯定都被孩子們問過造詞、造句的問題，，

是不是經常被問倒呢？以前可能都還要去翻字典，現在下載「造詞小幫手」就不怕啦！

它是一款相當方便使用的造詞查詢工具，內容來自於教育部國語辭典公眾授權網，只要輸入單字就可以查詢相關的造詞，也能同步查到成語的部份哦！甚至你還可以進一步的設定單字要出現在前、中或後的位置，可認識更多不同變化的造詞方式。

每個單字、造詞或成語點入都有注音、拼音與詳細的釋義內容可以參考，還可以將特定的字詞加入最愛，曾經查詢過的內容也會被保存在記錄之中，之後若需使用就不用再重覆輸入查詢了。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 造詞小幫手

造詞小幫手 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Scary.CatBox

Scary.CatBox 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 5.0 以上版本

Android 5.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「造詞小幫手」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後，點擊右上角的「放大鏡」即可輸入單字或詞來查詢。

第2步 在上方可切換字詞想要顯示的位置。

第3步 點入字詞可查看注音、拼音與釋義。點擊右上角的「愛心」可加入最愛，在首頁點擊右下角的「最愛」就能查看列表。

第4步 「記錄」中則會保存所有查詢過的字詞，點擊右上角的「垃圾桶」可勾選不需要的字詞後，按下「✓」刪除。