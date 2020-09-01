錯位梗圖動物成手遊主角！「動物之鬪」超鬧的 1 對 1 迷因格鬥遊戲（iPhone, Android）

在網路上大家應該都有看過一些動物的錯位梗圖吧？最經典的應該是一隻柴犬在追逐自己的尾巴時被拍下的殘影照片，看起來就像是在揮動右拳的肌肉男，現在這些錯位梗圖裡的動物都在「動物之鬪」變身為手遊主角啦！

「動物之鬪」是一款 1 對 1 的迷因格鬥遊戲，，

除了在 iOS 與 Android 雙平台上架外，也有 PC 與 Switch 版本哦！在遊戲中動物們必須站上決鬥擂台，來場充滿野性的激烈對戰！除了有前面提到的肌肉右鉤柴外，還有絕對王者狐、霸氣貓、烏鴉猩、魔法松鼠……等超鬧的角色等著玩家來解鎖。

遊戲提供三種模式，包含訓練模式、挑戰模式與街機模式。「訓練模式」就是用來練習操作與連段的；「挑戰模式」的敵人只有一個，那就是胖海豹，玩家需挑戰用最快的時間擊敗他，就能站上全球排行榜；而「街機模式」則是 1 對 1 的格鬥賽，打敗所有的對手就能玩戳戳樂，有機會可以解鎖大部份的角色哦！

操作方式不困難，每種動物都有 3 種特殊技能與一個超級技能，透過按鈕就可以發動攻擊，沒有玩過格鬥遊戲的玩家，就算隨便亂按也是可以成功打敗對手的！只是會打得比較久 XD，可先在訓練模式中找出動物獨有的攻擊組合，就能在對戰時更勝一籌囉！有興趣的朋友可以一起來玩看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 動物之鬪

動物之鬪 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： Digital Crafter

Digital Crafter 官方網站： https://www.facebook.com/FightofAnimalsCN/

https://www.facebook.com/FightofAnimalsCN/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 5.1 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 5.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

不知道為什麼，覺得遊戲畫面看起來有點糊糊的？點入即可看到相關的操作、功能說明與介紹。

正式進入後，就可以看到三種模式按鈕，先到「訓練模式」來熟悉一下操作吧！

在開始前可以選擇要使用的角色，不過一開始只有肌肉右鉤柴可以用，其它都要另外解鎖。

接著就可以開始痛毆對手了，因為是訓練模式，對手是不會回擊的，所以可以盡情的練習。

練習夠了之後，就可以到「街機模式」來挑戰一下，這邊可以選擇難度。

每個對手都是三戰兩勝，是時候來驗收你的訓練成果了！

如果不痛毆對手，就會被對手痛毆啊！（哎呀！

不過只要贏兩場就獲勝啦！接著再打敗幾個就能戳戳樂了，不過是隨機戳的，也有可能會戳到同一格。

「挑戰模式」的目標則是要用最快的速度打倒海豹，可站上全球排行榜競爭排名哦！

