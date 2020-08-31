「Escape Game: Ducks」精緻的黃色小鴨密室逃脫遊戲（iPhone, iPad）
「Escape Game: Ducks」是一款以黃色小鴨為主要驅動開關的密室逃脫遊戲，場景畫面設計的很有質感，謎題難度不算太高，，
玩家主要需逃出的是這間大房子，不過在這間房子裡還有許多上鎖的房間，需拼湊房子中分散的線索、取得各種道具，才能逐一的打開它。謎題中需要計算的成分不高，但蠻考驗記憶力的，如果本身是魚的記憶，玩起來可能就會稍覺辛苦哦！XD
它算是一款小品遊戲，認真玩的話，一個小時內一定可以逃出（可能還太長了），如果真的卡住不知道下一步該怎麼做的話，程式裡也有可以免費用到飽的提示可以用，所以卡關時，就不要苦惱了，看一下提示就能再繼續走下去啦！喜歡密室逃脫的朋友可以一起來玩看看哦！
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Escape Game: Ducks
- 軟體語言：日語, 英語
- 開發人員：Goro Sato
- 官方網站：http://www.gsato.com/
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 9.0 以上
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Escape Game: Ducks」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
遊戲畫面：
密室逃脫遊戲的主要操作就是四處狂點，點到了就可以拉近查看細節，不過在這款遊戲中，可能會看到不少無意義的細節哦！而有些細節則還可以再點擊，再拉近看細節中的細節，在遊戲時別忘了多點一點。
遊戲中的場景真的都很精緻，不過家具擺設那麼少，感覺就不像有人住啊！（太認真了！XD）使用下方的箭頭可以切換不同的場景，若有收集到的道具就會放在方格中，不過最多只能擺放 7 項，所以拿到道具就可以先嘗試使用，不要累積一堆到時就存不下了。
如果真的卡關了，可點擊「…」開啟選單，點入「HINTS」就可以查看一個提示，提示只會給目前比較關鍵的部份，而且只有圖沒有文字，也是需要一點理解力唷！
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