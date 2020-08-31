「日語五十音速學」可自動循環播放發音的五十音學習工具（iPhone, iPad）
「日語五十音速學」是一款號稱保證七天內可快速學會五十音的學習工具，其提供完整的五十音圖，並搭配真人發音，，
五十音圖的部份平假名與片假名都有，並區分為清音、濁音與拗音列表，在循環播放時會以單一列表為主。在差不多好像可能都記起來之後，就可以進入「測驗」的部份囉！
測驗的內容可以依自己的需求來做設定，例如你可能片假名比較弱，就可以只選擇測驗片假名的部份，還可以進一步選擇要清音、清音加濁音，或是再加上拗音全部一起來。測驗方式則有兩種可選擇，看是要以文字選發音或是聽發音來選文字，最後再選擇難度，就可以開始測驗了。
測驗時，每題都有限制時間，不能想太久，超過秒數該題就算答錯，在所有題目都回答完畢後就會顯示答題的正確率讓你參考。如果你正在學習日語五十音的話，可以參考看看唷！
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：日語五十音速學
- 軟體語言：日語, 簡體中文, 繁體中文, 英語, 韓語
- 開發人員：TIEN TA LEE
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 8.0 以上
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「日語五十音速學」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
使用方法：
第1步 開啟程式後就可以看到五十音圖，點擊即可聽發音，點擊左上角的「播放」按鈕則可循環播放。在上方可切換顯示平假名、片假名、清音、濁音或拗音。
第2步 點擊右上角的「測驗」就可以進入測驗畫面。依著螢幕的指示一步步設定需要的測驗內容。
第3步 最後選擇難度後，確認無誤就可以按下「開始測驗」。
第4步 開始測驗時，每題都有限制答題秒數，在畫面上會以紅色的時間條呈現，在時間條歸零之前需完成答題，超過秒數就算答錯。
第5步 全部的題數都回答完畢就會顯示正確率給你參考。
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