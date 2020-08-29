教你如何把「電子發票載具」放在鎖定畫面，不用解鎖就能掃條碼！（Android）

現在越來越多人習慣使用手機載具來存放電子發票，不但可以減少紙張的使用，每個月也可以省下一張一張人工對發票的時間，，

那麼已有手機載具的朋友，平常又是怎麼使用它的呢？有些人會乾脆把條載具條碼印出來，貼在錢包、手機殼、悠遊卡或是其它方便拿取的地方，在付款時，就可以方便讓店員掃條碼；有些人則會利用像「Photo widget」或「照片小部件」的桌面小工具，把條碼放在手機桌面，需要時再滑過去。

但其實在手機上還有更方便的做法，那就是讓它直接出現在鎖定畫面中，連解鎖手機都不用就可以快速掃到載具啦！這邊要使用的工具程式就是「Notification Maker」，它算是上篇介紹的「Notification Notes」的進階版，同樣是讓我們可以將需要的資訊擺放在通知欄中，不過「Notification Maker」除了文字以外，還可以支援擺放圖片，就可以用來放置我們的手機載具囉！

在設定方面「Notification Maker」也多了定時提醒、重覆提醒的功能，甚至還可以從其它的應用程式透過「分享」功能來輕鬆建立提醒事項，比起「Notification Notes」功能豐富許多，但相對操作介面也就沒那麼單純了，各有各的優點，想要自訂通知訊息的朋友可依自身的使用需求來做選擇。

將手機載具透過「Notification Maker」長駐在通知欄後，在鎖定畫面就也可以看到它的存在，以後需要掃手機載具時，只要輕輕下滑就能展開條碼使用了！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Notification Maker

Notification Maker 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Valentin Wagner

Valentin Wagner 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 5.0 以上版本

Android 5.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Notification Maker」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 初次開啟會有簡單的程式介紹，點擊「→」最後按下「✓」即可進入程式。

第2步 點擊右下角的「＋」再點入「Image」從相簿中找到已準備好的手機載具條碼。在申請手機載具的過程中，就可以將載具條碼下載回來，再簡單裁切一下調整一下大小，就可以拿來使用了。

第3步 在相簿選擇手機載具條碼的圖片後，就會直接進入通知的設定畫面，標題可以選填，因為我們需要它長駐在通知欄，所以要勾選「persistent」。若是其它通知項目想要特定時間才跳出通知，可點入「Show immediately」設定提醒日期與時間。「Show once」則可設定重覆提醒的規則。

第4步 下方還有六種顏色可以選擇，最後按下「CREATE」即完成建立。

第5步 下拉通知欄就可以看到所建立的通知訊息，下滑或點擊右側的小箭頭就可以展開圖片。

第6步 在鎖定畫面也可以看到通知訊息，同樣下滑或點擊右側小箭頭即可展開圖片來使用囉！