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[下載] 微軟 MSE 免費防毒軟體 Microsoft Security Essentials v4.3.216（繁體中文版）

2013/9/9 更新：軟體版本更新為 v4.3.216 最新版。

微軟推出名為Microsoft Security Essentials的免費防毒軟體其實也有好一陣子了，根據之前 AV-Comparatives防毒軟體排行榜 的評比，微軟MSE也都還有排上名次，只是目前整體的偵測率、誤報率與掃描速度...等表現跟其他知名防毒軟體還有一段差距。

不過因為是免費的，使用起來也相當簡單，對於操作環境不複雜、不常下載安裝軟體的使用者來說，應該也可以稍微擋一下。

MSE是個全中文化、完全免費的防毒軟體，不過他在安裝時會驗證你的Windows作業系統是否為正版，可支援Windows XP SP2以上、Vista與Win7..等版本的作業系統。MSE除了可以掃描病毒、間諜軟體與常見的惡意程式之外，並提供檔案即時防護與監控的功能，整體執行效率還不錯，也提供全自動的病毒碼更新功能。  

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Microsoft Security Essentials
  • 軟體版本：4.3.216.0
  • 軟體語言：繁體中文（提供多國語言版本）
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：10.3MB
  • 系統支援：Vista/Win7（支援32、64位元）
  • 官方網站：http://www.microsoft.com/security_essentials/
  • 軟體下載：按這裡

 

使用方法：

第1步  將軟體下載回來、按兩下開始安裝，直接按「下一步」按鈕即可開始。

Microsoft Security Essentials 微軟MSE免費防毒軟體 1.0（繁體中文版）

 

第2步  出現授權條款後，按「接受」。

02Microsoft Security Essentials 微軟MSE免費防毒軟體 1.0（繁體中文版）

 

第3步  此時MSE會驗證你電腦中的Windows系統是否為合法的正式版本，請按「驗證」按鈕，繼續安裝。如果你按了「驗證」按鈕卻出現驗證失敗的訊息、無法完成安裝的話，請找去找賣你電腦的店家或幫你裝電腦的人...。

03Microsoft Security Essentials 微軟MSE免費防毒軟體 1.0（繁體中文版）

 

第4步  就這樣裝好了，請「完成」按鈕結束安裝程序。

04-Microsoft Security Essentials 微軟MSE免費防毒軟體 1.0（繁體中文版）

 

第5步  安裝好軟體之後，會自動進行病毒碼（病毒及間諜軟體定義檔）更新的工作，請讓他跑完。

05-Microsoft Security Essentials 微軟MSE免費防毒軟體 1.0（繁體中文版）

 

第6步  更新完病毒碼之後，會緊接著自動掃描電腦中的重要系統檔，看看是否有啥潛在的危險程式。

06-Microsoft Security Essentials 微軟MSE免費防毒軟體 1.0（繁體中文版）

 

第7步  這是Microsoft Security Essentials防毒軟體的首頁，上面有手動掃描的選項，如果哪天你覺得電腦好像怪怪的，可以點「完整」再按「立即掃描」檢查看看。

07-Microsoft Security Essentials 微軟MSE免費防毒軟體 1.0（繁體中文版）

 

第8步  「歷程記錄」頁面裡面會顯示已經抓到或疑似有問題的檔案。

08-Microsoft Security Essentials 微軟MSE免費防毒軟體 1.0（繁體中文版）

 

第9步  設定選單理的「排程的掃描」可以設定讓電腦在指定時間自動掃毒，如果你不希望工作時防毒軟體會影響你的電腦運作，可以在這邊另外指定時間，或者關閉排程掃描。

09-Microsoft Security Essentials 微軟MSE免費防毒軟體 1.0（繁體中文版）

 

第10步  「預設動作」頁面中可以設定抓到病毒或疑似檔案時的處理方式，目前只有「移除」或「隔離」兩個選項，建議是先隔離，確定不是重要文件檔之後再把它移除。

10-Microsoft Security Essentials 微軟MSE免費防毒軟體 1.0（繁體中文版）

 

心得是… 儘管MSE免費、操作簡單，但我目前還是比較信任小紅傘免費防毒軟體，或者avast!也不錯，除非電腦是給單純打打麻將、看看Yahoo!奇摩的長輩用的，才會考慮安裝MSE，譬如說只使用Google Chrome瀏覽器、不收Email也不會裝軟體...這樣。或者等MSE在眾多防毒軟體評比中有較好的成績之後再來裝，畢竟不是裝好看的。

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  1. 2+3++ 說道：
    06-18, 2017 at 下午 2:06.50

    231456456

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  2. DAVID 說道：
    04-17, 2014 at 上午 11:01.30

    2014/04/08 Windows XP停止安全支援支漏，這個軟體跟著也不支援XP了。
    XP使用者一定要將此防毒軟體移除，否則將會導致系統開機時要等待很長時間，會讓使用者以微電腦當機，然後會讓使用者一直從開機，實際上電腦並沒有當，是這個軟體導致開機不正常，把軟體移除後就正常了。

    回覆
  3. a71446886 說道：
    02-23, 2013 at 上午 10:57.11

    Microsoft Security Essentials4.2正式版已經出來了

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  4. 訪客 說道：
    01-06, 2013 at 下午 10:00.30

    也就是說這款防毒 會”順到”檢察你家是否正版….
    難怪沒有名氣..(電腦10臺有7臺是盜版..

    回覆
  5. 還可以 說道：
    10-12, 2012 at 下午 5:55.54

    Windows 8 的 Windows Defender 看起來跟 Microsoft Security Essentials 幾乎一模一樣!!

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