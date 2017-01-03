2017/1/3 更新：FDM 下載軟體更新至 v5.1.22 最新版。

2013/4/8 更新：Free Download Manager (FDM) 軟體版本更新至 v3.9.2 build 1303 最新版。此版本新增支援 RTSP/MMS 串流影音下載、可在需要時保留下載清單與相關資訊、FDM 的 Firefox 外掛程式可支援自動更新、修復部分 IE 10 的相容性問題…等。

Free Download Manager是個很方便的網路下載工具，他可以支援HTTP、FTP與俗稱BT的BitTorrent下載機制，連網路上常見的Flash影音、.flv格式的網路影片都可以直接下載。另外並提供了一個類似「砍站軟體」的功能「HTML擷取器」，可以幫我們批次下載整個網站的HTML頁面，是個相當特別軟體。

Free Download Manager是一個開放原始碼的免費軟體（不會有煩死人的廣告），跟Orbit或Flashget之類的軟體一樣，下載時可以自動將下載檔分成好幾個區塊同時下載，可加快整體下載速度。如果下載到一半斷線或遇到啥問題，之後也可以透過內建的續傳機制，在網路恢復後繼續完成原本的下載工作。此外也提供了相當方便的檔案分享功能，讓我們可以輕鬆、快速的將檔案分享給其他人下載。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Free Download Manager

Free Download Manager 軟體版本： 5.1.22

5.1.22 軟體語言： 繁體中文（內建多國語系）

繁體中文（內建多國語系） 軟體性質： 免費軟體（GNU GPL）

免費軟體（GNU GPL） 檔案大小： 39.4 MB

39.4 MB 系統支援： Windows, Mac OS X

Windows, Mac OS X 官方網站： http://www.freedownloadmanager.org

http://www.freedownloadmanager.org 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 要下載檔案的話，開啟Free Download Manager主程式，在「下載」頁面上方按一下「+」按鈕，將你的網址貼上、設定好儲存位置，按下「OK」便可下載。

第2步 下載時我們可以在「未完成+最近的下載」選單中看到目前正在下載的任務，隨時可以按開始或結束按鈕來器動或停止下載。每個下載任務都會自動分成幾個部分來分別下載，加快下載速度。

第3步 視窗上方還有流量模式切換按鈕，我們可以依照自己的使用需求，選擇是否佔用較多網路流量的「重度模式」，或者選擇較不影響平常工作或上網速度的「輕度模式」。

第4步 如果要下載網路影音的話，可以切換到「Flash影片下載」分頁，按一下「+」並將你要下載的影音網址貼上即可下載，另外，視窗下方會顯示目前已經支援的影音網站。

第5步 另外此軟體亦提供網路影音下載完後「自動轉檔」的功能，可依自己的需求設定、使用。

第6步 「網路瀏覽器」可以讓我們輸入http或ftp網址，瀏覽網站中有哪些可下載的項目。

第7步 「HTML擷取器」則是類似砍站軟體，不過功能不是那麼完整、齊全，可以批次下載網站中的HTML網頁。一般會用到這功能的比較少，建議盡量少用以維持網站網站正常運作，也避免你的IP被網站管理員封鎖（被封鎖你就不能瀏覽網站囉）。