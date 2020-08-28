結合動物與星座運勢的放置養成遊戲～「星光花園」超可愛、超療癒的啦！（iPhone, Android）

平常就很喜歡動物的朋友們，打開「星光花園」保證眼睛一定會狂噴愛心的！它是一款非常可愛、非常療癒的放置養成遊戲，結合數十種的動物與星座所打造而成，在遊戲中第一個出現的動物就是貓咪，而且一般遊戲教學都是用「小手」指示，在這裡可是「貓掌」啊～～～

雖然遊戲的細節蠻多的，不過只要跟著粉嫩的小貓掌東按按西點點的，相信大家一定可以慢慢的掌握玩法說實在的玩法也不困難，因為遊戲的重點就是賣萌而已，打開遊戲搭配優美的配樂整個就是舒服！

在遊戲中玩家就是星光花園的大總管，在這片大花園中還分為多種不同的主題花園，而每個主題花園都會由一名動物做為管理員，提升管理員等級就能進一步提升花園的等級，就能產出更多的「星星」與獲得更多的「愛心」，還可以幫管理員們改變不同的造型，真的是太可愛啦！

主題花園升級後就會加入新的裝飾物，可能是一張椅子也可能是各種的花花草草，透過召喚各種動物訪客也能進一步提升整個花園的星星產出量，同時花園也將越來越熱鬧！另外，在遊戲中還有提供關於星座的資訊，玩家可以登錄自己的星座，就能每天查看星座運勢囉！

與大多數的放置養成遊戲一樣「星光花園」也有提供「拍照」功能，但它很特別的是有 AR 功能，可以更自由自在的欣賞夜空與花園中的美景，在拍照後還有數十種的濾鏡效果可以選用，整個功能真的相當的豐富。

一開始玩或許會覺得很細碎，但動物們可愛的模樣真的勝過一切，你來玩看看就會懂了（來嘛來嘛～）

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 星光花園

星光花園 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： Gamepub CO., LTD

Gamepub CO., LTD 官方網站： https://gamepub.co.kr/

https://gamepub.co.kr/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.3 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.3 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

在遊戲中跟著小貓掌的指示，就可以慢慢的學會遊戲裡的一些重點操作

像是用「愛心」來召喚動物

每新增一隻新的動物，就能夠幫助花園整體的成長唷！

提升花園與管理員的等級，就可以讓花園有更多不同的裝飾，變得豐富又美麗

除了地面上的花園外，夜空中的星座也要來了解一下12 星座需要一一研究進行解鎖，每個星座都會有相關的介紹，可以藉此機會好好了解一番透過研究星座也可以提高花園星星的獲得量哦！

在遊戲中還有無數的任務與成就等著玩家們來挑戰，完成即可獲得各種獎勵

在商店裡可以開寶箱來獲得動物或是裝備，可以解鎖更多的動物，或是幫管理員們穿上可愛的衣服

「拍照」時也有很豐富功能可以使用，像是可套用濾鏡、加入景深，或是在夜空中加入星座、使用 AR 功能等