2017/2/26 更新：軟體版本更新至 v9.41.612 最新版。

2014/4/1 更新：Wise Registry Cleaner 軟體版本更新至 v8.03.530 最新版，再次更新整個軟體的操作界面，看起來更好看些。此外更新了登錄檔的掃描與清除引擎、新增自動下載更新的模組、強化登錄檔備份功能並修復一些程式問題與 bug。內建繁體中文語系，不用切換或設定，已可正常顯示。

電腦用久了之後，難免會安裝一堆有的沒的軟體，或在作業系統中執行各種調整與修改。不過有時候某些設計不良或另有其他使用需求的程式在軟體移除後，並沒有辦法完整的將原本寫入系統登錄檔中的資訊也順便清除掉，此時就很需要 Wise Registry Cleaner 這類的工具來幫登錄檔做些整理。

Wise Registry Cleaner除了提供登錄檔備份、掃描與清除工作之外，另外還提供了「Defrag registry」登錄檔最佳化工具，讓我們可以幫登錄檔清除垃圾資訊、重整登錄檔內容，加快整體運作效率。

後來更新的版本中，除了「登錄檔清理」、「登錄檔重組」等功能之外，還加入了一系列「系統最佳化」自動設定，包含加快開機/關機速度、提升系統穩定性、避免系統當機與其他系統加速…等設定，相當實用！

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Wise Registry Cleaner Free

Wise Registry Cleaner Free 軟體版本： 9.41.612

9.41.612 軟體語言： 繁體中文（支援多國語系）

繁體中文（支援多國語系） 軟體性質： 免費軟體（另有功能更多的Pro付費版本）

免費軟體（另有功能更多的Pro付費版本） 檔案大小： 4.18 MB

4.18 MB 系統支援： Windows XP/2003/Vista/Win7/Win 8/Win 10

Windows XP/2003/Vista/Win7/Win 8/Win 10 官方網站： 按這裡

按這裡 軟體下載： 按這裡

注意！安裝軟體時請仔細看清楚每個步驟，很多時候會自動安裝一些廣告程式或推廣軟體，如果你不需要這些東西，請在出現類似以下的畫面時按「Decline」拒絕。

使用方法：

第1步 將 Wise Registry Cleaner 軟體安裝好、啟動之後，第一件要做的事就是先完整備份目前電腦中的登錄檔內容，避免因為操作不當而造成其他問題，到時可快速恢復。

開啟 Wise Registry Cleaner 程式主畫面，點一下最上方的「備份」再按「建立完整的登錄檔備份」按鈕，即可自動備份完成。

第2步 如要清理系統中的登錄檔垃圾，可在「登錄檔清理」頁面中按一下「開始掃描」按鈕。

第3步 掃描完成後，再按「開始清理」按鈕，接著便會自動處理找到的問題。

第4步 另外 Wise Registry Cleaner 還提供了「系統最佳化」功能，視窗中有至少 25 種不同的最佳化調整與設定，只要勾選後按一下「最佳化」按鈕，即可快速完成。

第5步 另外，清理完登錄檔資料後，記得要到「登錄檔重組」頁面按分析、重組，讓系統在處理相關資訊時能更快、更有效率。