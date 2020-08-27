[限時免費] Reminders Widget 在通知中心可直接編輯使用的提醒事項小工具（iPhone, iPad）
如果你習慣使用 iPhone 內建的提醒事項 App，可以考慮搭配「Reminders Widget」來使用，雖然提醒事項本身就有提供 Widget，不過它基本上只能查詢與標示完成，若需新增事項仍得解鎖進入主程式才能操作，但「Reminders Widget」則可以讓你做到更多
將「Reminders Widget」加入通知中心後，它就會主動抓取目前已建立的提醒事項，若需新增事項，可直接在 Widget 上完成，並可進一步標示事項的重要程度與設定提醒時間，透過點擊還可切換查看不同分類下的待辦事項，不需解鎖、不用打開主程式就能完成以上的操作。
另外程式還有辨識特定分隔符號的功能，可從其它的 App 中將文字複製貼上直接轉換成提醒事項，不需另外花時間整理超方便唷！有興趣的朋友可趁限時免費時，下載來試用看看
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Reminders Widget
- 軟體語言：英文
- 開發人員：Crater Tech LLC
- 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
- 系統支援：iOS 8.0 以上
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Reminders Widget」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝
使用方法：
第1步 下載安裝後，如果不知道如何將 Widget 加入通知中心，打開主程式就可以看到相關的教學囉！將「Reminders Widget」加入通知中心後，就會自動抓取目前已存在的提醒事項點擊「＋」即可新增事項
第2步 新增事項時，可選擇分類、重要程度與設定提醒時間，點擊「V」即可完成新增
第3步 在 Widget 中可直接點擊標記完成在上方的「＜」與「＞」就可以切換查看不同的提醒分類
第4步 若是要從其它的 App 中複製文字來建立提醒事項的話，先複製文字後，再點擊 Widget 上的「剪貼簿」圖示
第5步 就可以看到剛剛複製的文字出現在列表中，不過分隔符號必須視實際的狀況來做調整，以下圖為例在「Separator」右側點擊「＜」或「＞」切換到「,」，就可以成功的將待買的東西分隔出來囉！再按下「V」即完成建立
第6步 在主程式的「Widget UI」可調整 Widget 的字型與字體大小「Separators」則可以新增更多的分隔符號類型
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