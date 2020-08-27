[限時免費] Reminders Widget 在通知中心可直接編輯使用的提醒事項小工具（iPhone, iPad）

如果你習慣使用 iPhone 內建的提醒事項 App，可以考慮搭配「Reminders Widget」來使用，雖然提醒事項本身就有提供 Widget，不過它基本上只能查詢與標示完成，若需新增事項仍得解鎖進入主程式才能操作，但「Reminders Widget」則可以讓你做到更多

將「Reminders Widget」加入通知中心後，它就會主動抓取目前已建立的提醒事項，若需新增事項，可直接在 Widget 上完成，並可進一步標示事項的重要程度與設定提醒時間，透過點擊還可切換查看不同分類下的待辦事項，不需解鎖、不用打開主程式就能完成以上的操作。

另外程式還有辨識特定分隔符號的功能，可從其它的 App 中將文字複製貼上直接轉換成提醒事項，不需另外花時間整理超方便唷！有興趣的朋友可趁限時免費時，下載來試用看看

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Reminders Widget

Reminders Widget 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Crater Tech LLC

Crater Tech LLC 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 8.0 以上

iOS 8.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Reminders Widget」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝

使用方法：

第1步 下載安裝後，如果不知道如何將 Widget 加入通知中心，打開主程式就可以看到相關的教學囉！將「Reminders Widget」加入通知中心後，就會自動抓取目前已存在的提醒事項點擊「＋」即可新增事項

第2步 新增事項時，可選擇分類、重要程度與設定提醒時間，點擊「V」即可完成新增

第3步 在 Widget 中可直接點擊標記完成在上方的「＜」與「＞」就可以切換查看不同的提醒分類

第4步 若是要從其它的 App 中複製文字來建立提醒事項的話，先複製文字後，再點擊 Widget 上的「剪貼簿」圖示

第5步 就可以看到剛剛複製的文字出現在列表中，不過分隔符號必須視實際的狀況來做調整，以下圖為例在「Separator」右側點擊「＜」或「＞」切換到「,」，就可以成功的將待買的東西分隔出來囉！再按下「V」即完成建立

第6步 在主程式的「Widget UI」可調整 Widget 的字型與字體大小「Separators」則可以新增更多的分隔符號類型