快來找找那些還沒去過的「秘境美景/廢墟遺址」，規劃下一次的探險旅程！（Android）

在今年疫情爆發之前，許多人一年要往國外飛好幾次，到世界各地旅遊體驗不同的風俗民情，但對於孕育自己成長的這片土地卻並不是那麼熟悉，現在不能到處飛，反而給我們一個機會能夠好好認識她！

台灣比起其它大多數的國家來說，土地面積是小了一點，但要山有山、要海有海，風景變化多端，四季各有不同的景色，而且距離都不會像土地廣闊的國家那樣遙遠，想要輕旅行還是深度探險旅遊都沒問題！

而除了一般普遍大家都知道的熱門景點外，其實還有許多秘境是很多人不知道的唷！這個「秘境美景/廢墟遺址」旅遊地圖就幫大家收集了全台各地大大小小的私密景點，直接標註在地圖上，點擊就能開啟 Google 搜尋結果，可快速查看景點的相關資訊，也可獲得許多網友的旅遊心得分享如果不知道下一次的國內旅遊要到哪裡去，就打開 App 找靈感吧！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 秘境美景/廢墟遺址-旅遊地圖

秘境美景/廢墟遺址-旅遊地圖 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： James solution

James solution 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.1 以上版本

Android 4.1 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「秘境美景」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

開啟程式後就可以看到地圖畫面，上方會標示出許多的祕境景點或廢墟遺址，點擊就會出現「Google 搜尋」按鈕，點擊就能連結開啟搜尋頁面右下角也有「路線導航」可以直接開啟使用