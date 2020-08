不能出國的話,那就來「WindowSwap」交換窗景吧!

因為肺炎疫情的關係,讓我們無法再背著浪跡天涯小包包買張機票說飛就飛,無法從自己活膩的地方到別人活膩的地方旅行體驗不同的人生。╮(╯_╰)╭

雖然身在台灣的我們,,

還能安心的出門在國內各地旅遊解解悶,但全球有許多的人可是被困在家裡幾乎哪裡也不敢去,為了排解苦悶的心情,有國外網友就製作了一個名為「WindowSwap」的網站,讓大家可以透過交換窗景的方式,來探索不同的世界。

打開「WindowSwap」就能隨機欣賞到這世界上某個國家、某個城巿、某個人家的某個窗戶所看出去的風景,還能聽見來自現場的風聲、車聲、蟲嗚鳥叫、孩童的嘻鬧聲等等的環境音,感覺相當不錯,看膩了就能再隨機換一個不同的窗景。

每個窗景都是由網友們自行錄製約 10 分鐘的影片,雖然不是即時的,但在目前能透過這樣的方式看看不同國家的風景,感覺也是很新鮮。如果你也想分享,只要將影片、附上暱稱與所在國家城巿名稱 Email 給開發者,就能將自己家中的窗景分享給其他的網友欣賞囉!

網頁畫面:

開啟網頁後,點擊「Open a new window somewhere in the world」。

就能隨機看到某個人家中的窗景,在左上角可看到提供者的暱稱,右上角則會顯示國家城巿,點擊右下角的「喇叭」可關閉環境音。點擊正下方的按鈕即可再更換下一個窗景。

每個窗景都很不一樣,有時可看到晴空萬里,有時則陰雨綿綿,有白天、有夜晚,有城巿、有鄉村,以後無聊想發發呆時,不妨就打開「WindowSwap」吧!