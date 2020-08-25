七夕就用「SkyLetter」在天空寫字傳情意！（iPhone, iPad）

今天就是一年一度的七夕情人節啦！相信大家都已經想好要怎麼度過了吧！如果真的還沒想到要給對方什麼驚喜的話，快點下載「SkyLetter」讓小飛機在天空上幫你傳情意吧！

「SkyLetter」是一款可以讓我們在天空中利用飛機煙霧寫下訊息的趣味程式，不過當然不是真的請架小飛機來，，

而是在手機螢幕中模擬而已，但結合當下的天空做為背景看起來可是很真實的哦！

訊息最多可以輸入 15 個數字或英文字母，開始時可選擇錄影將小飛機寫字的過程都錄製下來，或者也可以等字都寫好後，再使用拍照功能將整個天空與文字訊息來個大合照保存下來。這些煙霧文字會在空中保留一陣子後，就會被風慢慢的吹散，相當有趣！下面有拍攝一個範例給大家參考，有興趣的朋友就一起來試試吧！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： SkyLetter

SkyLetter 軟體語言： 日文,英文

日文,英文 開發人員： Kiyotaka Watanabe

Kiyotaka Watanabe 官方網站： https://katakoto.tokyo/

https://katakoto.tokyo/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 12.0 以上

iOS 12.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「SkyLetter」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 點擊「START」進入，就可以使用下方的鍵盤來輸入想要呈現的文字，最多只能輸入 15 個英數文字。

第2步 輸入後按下「SEND」，接著畫面會顯示如右圖，提示使用者將手機鏡頭向上對著天空。

第3步 將鏡頭對著天空後，按下「GO」小飛機就會開始在天空中寫下文字，如果想錄影的話，就按著右下角的「攝影機」不放，就能開始錄影，手放開後就會停止錄製。

第4步 拍照或錄影後就可以選擇儲存或分享。這些文字會在天空上一陣子，然後再慢慢的散去，看起來很真實唷！