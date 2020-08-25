閱讀長文章的好幫手！「Bookmarkify」可在網頁任何地方加上標記的書籤工具（Google Chrome 擴充套件）
在網路上走跳時，可以發現大多數的文章字數都不會太多，因為網路使用者通常耐性有限，，
「Bookmarkify」是一個可以在網頁任何地方加上標記的書籤工具，除了可以記錄閱讀的進度外，一篇文章中可加入多個書籤，所以也能用來標記文章重點哦！只要將文字選取後，就能進行標記，而且這些書籤都會被保存下來，即使關閉網頁，下回再開啟時，書籤仍會存在，以後閱讀長篇文章就不用太有壓力啦！
每一個網頁都會有各自獨立的書籤紀錄，也可以刪除特定的書籤，在管理上相當方便。所有的紀錄都只儲存在本機中，不會發送到其它的地方，可以安心使用哦！
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Bookmarkify
- 軟體版本：1.0.2
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：16.41KiB
- 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）
- 軟體下載：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。
使用方法：
第1步 在軟體下載頁中點擊右上角的「加到 Chrome」，再點擊「新增擴充功能」完成安裝。
第2步 之後需要標記時，只要選取文字就會出現「Bookmarkify」的按鈕，點擊即可加入書籤。
第3步 加入書籤後，在網頁右側就可以看到一條書籤紀錄，點擊上面的圓點就可以轉跳至標記的文章位置。
第4步 點擊工具列上的「Bookmarkify」圖示，可查看所有儲存的書籤，點擊右側的「垃圾桶」可刪除，右上角的開關則可暫時關閉書籤功能。
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