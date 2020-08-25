閱讀長文章的好幫手！「Bookmarkify」可在網頁任何地方加上標記的書籤工具（Google Chrome 擴充套件）

在網路上走跳時，可以發現大多數的文章字數都不會太多，因為網路使用者通常耐性有限，，

大量的文字會容易讓人產生抗拒感而不想仔細閱讀內容，不過若真的想閱讀長篇文章，又不想一口氣看完的話，其實可以考慮搭配「Bookmarkify」這個瀏覽器擴充功能來使用。

「Bookmarkify」是一個可以在網頁任何地方加上標記的書籤工具，除了可以記錄閱讀的進度外，一篇文章中可加入多個書籤，所以也能用來標記文章重點哦！只要將文字選取後，就能進行標記，而且這些書籤都會被保存下來，即使關閉網頁，下回再開啟時，書籤仍會存在，以後閱讀長篇文章就不用太有壓力啦！

每一個網頁都會有各自獨立的書籤紀錄，也可以刪除特定的書籤，在管理上相當方便。所有的紀錄都只儲存在本機中，不會發送到其它的地方，可以安心使用哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Bookmarkify

Bookmarkify 軟體版本： 1.0.2

1.0.2 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 16.41KiB

16.41KiB 系統支援： 此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）

此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

第1步 在軟體下載頁中點擊右上角的「加到 Chrome」，再點擊「新增擴充功能」完成安裝。

第2步 之後需要標記時，只要選取文字就會出現「Bookmarkify」的按鈕，點擊即可加入書籤。

第3步 加入書籤後，在網頁右側就可以看到一條書籤紀錄，點擊上面的圓點就可以轉跳至標記的文章位置。

第4步 點擊工具列上的「Bookmarkify」圖示，可查看所有儲存的書籤，點擊右側的「垃圾桶」可刪除，右上角的開關則可暫時關閉書籤功能。