「2.5K Jump Rope Workout」終極目標 2,500 下的個人化跳繩訓練 App（Android）

「2.5K Jump Rope Workout」是一款專門輔助訓練跳繩運動的 App，在一開始使用時，會進行一次耐力測試，，

請使用者先盡其所能的跳繩，能跳多少下就跳多少下，之後程式便會依此數據來量身定作之後的訓練計劃，而非以制式的鍛練課程來進行。

整個計劃會以每週運動 3 天，每次間隔休息一天的方式來進行，若你從星期一開始執行，那麼將會在週末的時候進行第二次的耐力測試，做為下一週鍛練計劃的調整依據。以此類推，終極目標是能夠跳 2,500 下！

在跳繩時需將手機放置在口袋或是固定在手臂、運動腰包上，以便計數，在開始前可先進行試跳，觀察計數的靈敏度，並可隨時在螢幕上做調整。之後的訓練將以間歇運動的方式來進行，每次的鍛練分為五組，每組要跳的次數不一定，當達指定次數時，手機就會震動並發出提示音，此時就可以按下螢幕上的計時器，暫時休息 1 分鐘，然後再接續下一組的鍛練。

除了基本的跳躍外，程式還有其它 20 多種的跳繩鍛練方式，例如單腳跳躍、前後跳躍、抬高膝蓋、側跨……等，不過這些就需另外付費購買完整版本才能使用。程式還會記錄每回的練習成果並以圖表的方式來呈現，讓你可以觀察自己體能上的變化唷！想嘗試跳繩運動的朋友可以參考看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 2.5K Jump Rope Workout

2.5K Jump Rope Workout 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Power Ups

Power Ups 官方網站： http://powerups.online/

http://powerups.online/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.2 以上版本

Android 4.2 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「2.5K Jump Rope Workout」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 程式有提供多種不同的跳繩鍛練計劃，不過免費版本只開放 Basic Jumps 可使用，按下「CONTINUE」進入，再點擊「START」準備開始第一次的耐力測試。

第2步 每次開始跳繩前都會出現提示說明，必須把手機放在口袋再開始跳繩（手機必須緊貼不可晃動），程式就會輔助計數，若不想每次都出現提示，記得勾選「Don’t show again」後再按下「OK」。接著就可以開始跳繩了，能跳多少下就跳多少下。

第3步 跳完後按下「Done」，程式就會依測試的次數來規劃下週的鍛練計劃。

第4步 鍛練計劃將以運動一天、休息一天的方式來進行，在最後一天將會再做一次耐力測試。間歇運動每組做完後都可以休息，在跳至指定次數時，手機將會震動並響鈴提醒。

第5步 按下「Done」後，就會進入休息的倒數計時，結束後，將進入第二組的運動階段。以此類推做完五組即完成當日的鍛練。

第6步 在上方可切換查看目標、統計圖表、提醒工具、備份等功能。