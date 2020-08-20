Google Chrome 隱藏版功能：免裝外掛一鍵網頁轉 QR Code

想要分享網頁時，通常都是直接將網址複製貼上分享，或也可以透過條碼產生器，，

將網址製作成 QR Code，就能方便其它的行動裝置直接掃描取得網址。不過雖然可以製作 QR Code 的工具相當多，但其實在 Google Chrome 瀏覽器裡，就有可以將網頁轉 QR Code 的隱藏版功能哦！

由於它還是屬於實驗性的功能，所以我們得到先在網址列上輸入「chrome://flags/ 」，進入實驗性功能的設定畫面，然後找到「Enable sharing page via QR Code」，將它的狀態設置為「Enable」並重啟瀏覽器即完成設定。

之後想要分享網址時，只要在網頁點擊滑鼠右鍵，在選單中就會出現「為這個頁面建立 QR 圖碼」，點擊即可生成 QR Code，而且條碼中間還會有隻可愛的小恐龍唷！直接用手機掃描即可取得網址，如果是要傳送給其它人或另做它用的話，就可以將 QR Code 保存下來使用。

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使用方法：

第1步 在 Google Chrome 瀏覽器的網址列上輸入 chrome://flags/，即可進入實驗性功能畫面。接著在搜尋欄中輸入「QR Code」進行搜尋。

第2步 找到「Enable sharing page via OR Code」，將其右側的狀態由「Default」改為「Enable」。

第3步 修改狀態後，需重啟瀏覽器才會生效，可直接點擊右下角的「Relaunch」重開。

第4步 之後需要分享網頁時，按下滑鼠右鍵從選單中使用「為這個頁面建立 QR 圖碼」即可獲得 QR Code。

第5步 如果是自己要掃描就可以直接使用，需要分享或是有其它的用途，就可以點擊「下載」將 QR Code 保存下來。