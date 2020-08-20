3minders 可顯示在鎖定畫面的勵志小語、待辦事項清單工具（iPhone, iPad）

雖然我們不能在 iPhone 的鎖定畫面中直接填入文字，不過之前已介紹過一些可以透過圖片加文字的方式來達到在鎖定畫面顯示待辦事項等文字內容的目的，例如「Reminder Wallpaper Editor」、「勿忘壁紙」或是「神奇鎖屏」都可以滿足我們在鎖定畫面放入文字的需求。

「3minders」也是類似功能的小工具，，

但它希望使用者可以更細仔的去思考，每天最重要的三件事情，然後把這三件事放在鎖定畫面上提醒自己，所以它只規劃三個文字填寫欄位可以使用，雖然不限字數，但填入的字數越多，字體就會越小，所以在美觀上的考量就要請使用者自行拿捏字數了。

如果輸入的是英文，那麼程式中有提供相當多的特殊字體可以選用，中文的話就只有字體粗細的差別，但有許多的字體顏色可以隨背景圖配色來做搭配，不用擔心文字會太過突兀。背景圖的部份可在自己的相簿中選用，另外也可以在 Unsplash 中搜尋精美的圖片，不過這就屬於付費功能囉！

製作完成的圖片可以直接儲存到相簿中，再將其設置為鎖定畫面背景圖即可，用來提醒待辦事項，或是寫下一些有感的勵志小語都不錯唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 3minders

3minders 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Alexandr Moscaliuc

Alexandr Moscaliuc 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 11.4 以上

iOS 11.4 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「3minders」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後，點擊「＋」就可以從相簿中選取想要使用的背景圖。

第2步 選擇背景圖後，還可以加入濾鏡效果，按下「Next」後即可套用。

第3步 點擊下方的文字就可以輸入想要顯示的內容，字數越多、字體越小，如果想要縮小差異，可以在字數少的項目中，加入空格來做調整。

第4步 點擊「Pick Font」可以切換英文字體，「Pick Color」可變換字體顏色。完成調整後，點擊下方的按鈕「儲存」，再移至相簿找到該張圖片，點擊左下角的分享按鈕。

第5步 選擇「作為背景圖片」，調整圖片位置與大小後，按下「設定」即可設置為「鎖定畫面」。