Voice Reminder 會唸出聲的提醒工具，待辦事項不遺漏！（Android）

前幾天有介紹給大家一款可以結合 Google 行事曆的語音提醒工具「Talking Calendar Reminder Alarm app.」，是可以將行事曆的日程在指定提醒時間唸出來的輔助工具，但若比起行事曆，你反而比較常有臨時性的提醒事項，也希望可以透過語音提醒的話，使用「Voice Reminder」這樣的工具也許會更適合

「Voice Reminder」同樣也是語音提醒工具，建立事項的方式與一般的文字型提醒工具差不多，填入事項內容、設定提醒時間後，待時間到時 Google 小姐就會將提醒事項唸出來，為了預防它唸過你就忘的狀況發生，還可設定 Loop 循環，每 5 分鐘重覆一次，或無限循環直到你按下「OK」為止。

除了可應付臨時性的提醒事項外，程式也有提供規律性的循環提醒設定，以分鐘、小時、天、月、年為循環單位，可適用於生日、用藥、重要紀念日等事件提醒之上，提供給大家參考囉！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Voice Reminder

Voice Reminder 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Argon Dev

Argon Dev 官方網站： https://julietapp.blogspot.com/

https://julietapp.blogspot.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 5.0 以上版本

Android 5.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Voice Reminder」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝

使用方法：

第1步 在開始使用前，需先給予所需的權限點擊下方的「ENABLE PERMISSION」，開啟「允許權限」

第2步 返回程式後，點擊下方的「START」就可以進入主畫面了接著點擊右上角的「＋」開始新增事項吧！

第3步 輸入事件內容後，點擊「Set scheduling start」設定提醒時間與日期若每隔固定時間就需要提醒一次，可勾選「Repeat task every」後進行設定，單位有分鐘、小時、天、月、年可選擇

第4步 下方的「Loop」循環提醒是針對單項任務的部份，每次提醒後，隔 5 分鐘再提醒一次，或可選擇無限循環提醒設定完成後，點擊右上角的按鈕儲存即可

第5步 當指定時間到時，就會播放語音提醒，並長駐於通知欄中，點下「OK」後才會結束提醒