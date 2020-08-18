「Overlap」超聰明的世界時鐘，自動找出各時區可配合的重疊時段！（iPhone, iPad）

如果工作有需要與世界各地的合作夥伴聯絡，又或想與分散在不同國家的朋友一起聊天，總是要約個大家都能配合的時段，，

才不會在三更半夜吵醒了別人，不過一般的世界時鐘都只能讓我們查詢各時區的時間，要找出一個理想的開會時間，還是需要人腦來計算，實在心很累吧！

這款「Overlap」世界時鐘就超聰明的哦！只要設定好每個時區成員可配合的時段，接著左右滑動就能快速的找到所有人都方便的重疊時間，以後要決定視訊會議的時間或跟遠方的親友相約線上聊天，就不用再換算時段算個你死我活、腦袋打結了！

每個時區預設以地區命名，我們也可以手動改成合作夥伴或親友的名字，就更好辨識囉！另外，可結合行事曆顯示已安排的事件、計劃，在選擇會議時段時，就能避免與其它事件重疊，輕鬆就能找到一個大家都能配合的時間！有需要的朋友可以參考看看哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Overlap

Overlap 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： Moleskine S.r.l.

Moleskine S.r.l. 官方網站： https://moleskinestudio.com/

https://moleskinestudio.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 13.0 以上

iOS 13.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Overlap」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 初次使用會有一些功能上的介紹說明，左右滑動就能調整時間，點擊下方的「現在時間」可展開圖表。

第2步 在圖表中會依大家的配合時間而有變化，當圖表升高且越平均時，代表越符合所有人的可配合時間。

第3步 點擊時區可分別進入設定可配合時間以及彈性時間。點擊上方的地區名可修改為其它的顯示名稱。下方的「◎」可將此時區設為目前時區，另一個「垃圾桶」則可刪除時區。

第4步 點擊「＋」可新增其它時區。若有暫時不用的時區，只要長按即可隱藏。

第5步 點擊右上角的「…」可加入行事曆，最多可顯示 5 個。

第6步 加入行事曆後，在左右滑動調整時間的時候，若行事曆上有安排行程，就會在上方顯示，這樣就不用擔心會與其它的行程重疊囉！

第7步 其實直接從時區列表上的顏色也可以判斷出是否為可配合的時間，以此配色為例，顏色越淺代表越接近可配合時間。

第8步 向下拖曳可切換其它的配色組合。